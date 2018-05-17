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MALTEPE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 06:10 | Son Güncelleme

*Maltepe'de özel harekat ve helikopter destekli uyuşturucu düzenlendi.

*Maltepe'de özel harekat ve helikopter destekli uyuşturucu düzenlendi.

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polisler, Maltepe'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Gülsuyu Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyona özel harekat polisleri ve polis helikopteri de destek verdi.
Bülbül Deresi Sokak'ta iki katlı binanın üst katına düzenlenen baskında önce özel harekat polisi eve girdi. Ardından da narkotik polisleri evde aram yaptı. Narkotik köpeği de binanın karşı bahçesinde arama yaptı.

Görüntü dökümü:
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-Operasyona gidilmesi
-Özel harekat polislerinin içeri girmesi
-Narkotik polislerinin girmesi
-Polis helikopteri
-Narkotik köpeğğinin arama yaptırılması
-Genel ve detaylar

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