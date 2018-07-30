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- MALTEPE'DEKİ LİNÇ : GÖZALTINA ALINAN ÜÇ KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 16:36 | Son Güncelleme

Yüksel KOÇ / İstanbul DHA Maltepe'de 26 Temmuz'da iki küçük çocuğu kaçırma girişiminde bulunduğu öne sürülen G.B.'yi darp ederek ölümüne sebebiyet verdikleri gerekçesiyle üç kişi gözaltına alındı.  Gözaltına alınan A.K.B., E.İ.

Yüksel KOÇ / İstanbul DHA
Maltepe'de 26 Temmuz'da iki küçük çocuğu kaçırma girişiminde bulunduğu öne sürülen G.B.'yi darp ederek ölümüne sebebiyet verdikleri gerekçesiyle üç kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan A.K.B., E.İ. ve A.T.B., emniyet işlemlerinin ardından soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildiler. A.T., savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Savcı, A.K.B.'yi adli kontrol tedbiri talebiyle, E.İ.'yi ise tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

ÜÇÜ DE SERBEST BIRAKILDI
Mahkeme, "Ölüme sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama" suçundan tutuklanması talebiyle sevk edilen E.İ. hakkında adli kontrol tedbiri uygulayarak serbest bırakılmasına karar verdi. Mahkeme, savcılığın talebiyle A.K.B. hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanmasına hükmetti.

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-Olayla ilgili görüntüler

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