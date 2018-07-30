Maltepe'deki linç : Gözaltına alınan üç kişi serbest bırakıldı

Yüksel KOÇ / İstanbul DHA- MALTEPE'de 26 Temmuz'da iki küçük çocuğu kaçırma girişiminde bulunduğu öne sürülen G.B.'yi darp ederek ölümüne sebebiyet verdikleri gerekçesiyle üç kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan A.K.B., E.İ. ve A.T.B., emniyet işlemlerinin ardından soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildiler. A.T., savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Savcı, A.K.B.'yi adli kontrol tedbiri talebiyle, E.İ.'yi ise tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.
ÜÇÜ DE SERBEST BIRAKILDI
Mahkeme, "Ölüme sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama" suçundan tutuklanması talebiyle sevk edilen E.İ. hakkında adli kontrol tedbiri uygulayarak serbest bırakılmasına karar verdi. Mahkeme, savcılığın talebiyle A.K.B. hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanmasına hükmetti.
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