Maltepe’den Azerbaycan’a 100. yıl kuruluş hediyesi

İSTANBUL, (DHA)- MALTEPE Belediyesi, Azerbaycan’ın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla iki ülke arasındaki kardeşliği pekiştirmek amaçlı, Maltepe İlçesinde yeni yapılan bir parka Azerbaycan’ın ismini vererek dost ülkeye güzel bir jest yaptı.

Maltepe İlçesinde kurulan parka Maltepe Belediye Meclisi tarafından, “Azerbaycan Halk Cumhuriyeti 100. Yıl Parkı” adı verildi. “Azerbaycan Halk Cumhuriyeti 100. Yıl Parkı’nın” açılışı bugün önemli konukların da katılımıyla Maltepe İlçesinde gerçekleşti.

Açılışa, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Azerbaycan Halk Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Hazar İbrahim, Azerbaycan Cumhuriyeti Diasporadan Sorumlu Devlet Bakanı Yardımcısı Valeh Hacıyev, Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Azerbaycan Milletvekilleri Adil Aliyev, Musa Gasımlı ve Giresun Üniversitesi Rektörü Aygün Attar katıldı.

Park açılışından önce iki ülkenin milli marşları okundu ve ardından açılış için kurdele kesildi. Sırasıyla Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Azerbaycan Cumhuriyeti Diasporalardan Sorumlu Devlet Bakanı Yardımcısı Valeh Hacıyev ve Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim konuşmalarını yaptılar.