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Maltepe’den Azerbaycan’a 100. yıl kuruluş hediyesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 09:52 | Son Güncelleme

MALTEPE Belediyesi, Azerbaycan’ın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla iki ülke arasındaki kardeşliği pekiştirmek amaçlı, Maltepe İlçesinde yeni yapılan bir parka Azerbaycan’ın ismini vererek dost ülkeye güzel bir jest yaptı.

Maltepe’den Azerbaycan’a 100. yıl kuruluş hediyesi

İSTANBUL, (DHA)- MALTEPE Belediyesi, Azerbaycan’ın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla iki ülke arasındaki kardeşliği pekiştirmek amaçlı, Maltepe İlçesinde yeni yapılan bir parka Azerbaycan’ın ismini vererek dost ülkeye güzel bir jest yaptı.

Maltepe İlçesinde kurulan parka Maltepe Belediye Meclisi tarafından, “Azerbaycan Halk Cumhuriyeti 100. Yıl Parkı” adı verildi. “Azerbaycan Halk Cumhuriyeti 100. Yıl Parkı’nın” açılışı bugün önemli konukların da katılımıyla Maltepe İlçesinde gerçekleşti.

Açılışa, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Azerbaycan Halk Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Hazar İbrahim, Azerbaycan Cumhuriyeti Diasporadan Sorumlu Devlet Bakanı Yardımcısı Valeh Hacıyev, Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Azerbaycan Milletvekilleri Adil Aliyev, Musa Gasımlı ve Giresun Üniversitesi Rektörü Aygün Attar katıldı.

Park açılışından önce iki ülkenin milli marşları okundu ve ardından açılış için kurdele kesildi. Sırasıyla Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Azerbaycan Cumhuriyeti Diasporalardan Sorumlu Devlet Bakanı Yardımcısı Valeh Hacıyev ve Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim konuşmalarını yaptılar.

AZERBAYCAN PARKI KARDEŞLİĞİMİZİ DAHA DA ARTTIRACAK

İki ülkenin dostluğunu, kardeşliğini pekiştiren bir projeye imza atan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç,“Bugün Maltepe’de Azerbaycan Cumhuriyet Parkının açılışını gerçekleştirdik. Bizim için sadece bir park açılışı değil Azerbaycan halkının bütün duygularını ressamlarımız ve heykeltıraşlarımız üzerinden buraya yansıtmak istiyoruz. Maltepe halkına Azerbaycan’ı daha fazla tanıtmak istiyoruz. Hem rahmetli Haydar Alıyevin yıldönümü nedeniyle hem de Cumhuriyetin 100. Kuruluş yıldönümü nedeniyle Parkın açılışını yaptık. Buradan Bakü’ye buradan Azerbaycanlı bütün kardeşlerime saygılarımı sevgilerimi sunuyorum” açıklamalarını yaptı.

Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, “Çok güzel bir park bize Bakü’nün Dağ Üstü Parkını anımsatır. Türkler ve Azeriler parkı görüp birbirlerini hatırlarlar. Ve Bakü’nün de tarihinde Türk kardeşlerimiz çok özeldir. Bundan 100 yıl evvel Azerbaycan’a yardım etmişler. Bugün kardeşliğimiz devam ediyor. Bu tip işler bizim dostluğumuzu daha da pekiştirecektir” dedi.

( GÖRÜNTÜ (Düzeltme) Maltepe’den Azerbaycan’a 100. yıl kuruluş hediyesi

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