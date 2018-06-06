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Maltepeli çocuklar çevre gününü eğlenerek kutladılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 14:12 | Son Güncelleme

MALTEPE Belediyesi’nin '5 Haziran Dünya Çevre Günü' kapsamında düzenlediği etkinliğe katılan çocuklar, doğa dostu şiirler okuyup tiyatro oyunları sahneleyerek çevreye olan duyarlılıklarını gösterdi.

Maltepeli çocuklar çevre gününü eğlenerek kutladılar

İSTANBUL,(DHA)-MALTEPE Belediyesi’nin '5 Haziran Dünya Çevre Günü' kapsamında düzenlediği etkinliğe katılan çocuklar, doğa dostu şiirler okuyup tiyatro oyunları sahneleyerek çevreye olan duyarlılıklarını gösterdi. Etkinlikte, atık toplamada dereceye giren okullara ödülleri verildi.

Maltepe Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, “5 Haziran Dünya Çevre Günü” nedeniyle Başıbüyük’teki Azerbaycan Halk Cumhuriyeti 100. Yıl Parkı’nda bir etkinlik düzenledi. Belediye Başkan Yardımcıları Ömer Ekşioğlu ve Jale Yağcı ile birim müdürleri, vatandaşlar, öğrenciler ve velilerin katıldığı etkinlikte, Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO), Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA), Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD), Özen Cam Geri Dönüşüm Kazanım ve İnş. San. Ltd. Şti, Deha Biodizel, Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) ve Trend DK Tekstil de hazır bulundu. Bilgilendirici broşürlerin dağıtıldığı, yapılan dans gösterileri, okunan şiirler ve sahnelenen tiyatro gösterileriyle bir karnaval havasında geçen etkinlikte bir konuşma yapan Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Ekşioğlu, atık toplamanın ve geri dönüşümün önemine değindi.

“İLERİYİ DÜŞÜNÜN, GERİ DÖNÜŞTÜRÜN”

“İleriyi düşünün, geri dönüştürün”, “Her atığı atma çöpe, tüketme kaynakları bilinçsizce”, “Temiz bir çevre için, engellilere destek için bitkisel atık yağlarınızı bize getirin”, “Gelin arkadaşlar bir olalım, çöplerimizi geri dönüşüme atalım” ve “Tabiat miras değil, gelecek nesillere devredilecek bir cennettir” pankartlarıyla süslenen parkta, düzenlenen etkinliğin açılış konuşmasını yapan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Canan Aslan da, şunları söyledi: “Üzerinde yaşadığımız dünyaya iyi davranmalıyız ki, o da bize cömertliklerini sunabilsin. Dünyamıza iyi davranmanın iki yolu var. Kaynakları dikkatli kullanmak, kullandığımız kaynakların sorumluluğunu taşımak. Bu nedenle ihtiyaçlarımız yeniden gözden geçirmeliyiz, tükettiklerimize gerçekten ihtiyacımız olup olmadığına yeniden bakmalıyız. Tüketimimizi azaltarak dünyayı ve çevremizi korumuş olacağız, tükettiklerimiz de dönüştürerek de, çevre kirliliğini kontrol altına alacağız.”

DERECEYE GİREN OKULLARA ÖDÜL

Maltepe Belediyesi’nin atık maskotu MaltepeRob, Çevko ve diğer atık maskotlarıyla ve “Dünya Çevre Günü Hatırası” adı altında düzenlenen stantta fotoğraf çektiren minikler, gösterilerin ardından atık cep telefonu atma yarışmasına katıldı. Yarışmaya katılan öğrencilere TÜBİSAD tarafından sertifika verildi. Ayrıca yıl boyunca en çok atık toplayan Marmara Koleji ve elektronik atık toplamada birinci olan Şehit Murat Naiboğlu İmam Hatip Ortaokulu ile atık pil toplama kampanyasında birinci olan Şehit Murat Naiboğlu İmam Hatip Ortaokulu, Şehit İbrahim Cengiz İmam Hatip Ortaokulu, Adnan Kahveci Ortaokulu, Atatürk Ortaokulu ve Mürüvvet Hanım Ortaokulu’na ödülleri verildi.

(FOTOĞRAFLI)

Maltepeli çocuklar çevre gününü eğlenerek kutladılarMaltepeli çocuklar çevre gününü eğlenerek kutladılarMaltepeli çocuklar çevre gününü eğlenerek kutladılarMaltepeli çocuklar çevre gününü eğlenerek kutladılar

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