Maltepeliler Çanakkale şehitlerini unutmadı

Rehberlerin anlatımı ile o yılları zihinlerinde yaşayan vatandaşlar zaman zaman gözyaşlarını tutamadı. Gezi esnasında rehberler tarafından, savaş cepheleri ve zaferin yaşandığı yerler hakkında bilgiler verildi. Namazgâh, Hamidiye Tabyası, Çanakkale Savaşı’nın seyrini değiştiren Seyit Onbaşı’nın, 215 kilogramlık top mermisini sırtlamasını anlatan Kilitbahir Köyündeki anıtı, Şahindere Şehitliği, Çanakkale Şehitleri Anıtı, Meçhul Asker Anıtı, Yahya Çavuş Şehitliği, 57. Piyade Alay Şehitliği ve Conkbayırı ziyaret edilerek, dualar edildi.

"HER TÜRK VATANDAŞI ZİYARET ETMELİ"

Duygusal anların yaşandığı ziyarette vatandaşlar, “Bu bizim tarihimiz. Burayı her Türk yurttaşının mutlaka gezip görmesi gerekiyor. Başta Belediye Başkanımız Ali Kılıç olmak üzere, belediyeye bize bu imkânı sağladığı için teşekkür ediyoruz” dedi.

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