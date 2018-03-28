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Maltepeliler Çanakkale şehitlerini unutmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 14:48 | Son Güncelleme

MALTAPE Belediyesi çalışanları ve Maltepe sakinleri, Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü yıl dönümünde belediyenin düzenlediği geziyle tarihi yarımadayı ziyaret etti.

Maltepeliler Çanakkale şehitlerini unutmadı

İSTANBUL,(DHA)- MALTAPE Belediyesi çalışanları ve Maltepe sakinleri, Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü yıl dönümünde belediyenin düzenlediği geziyle tarihi yarımadayı ziyaret etti.

Maltepe Belediyesi’nin, Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, ilçedeki vatandaşlar için düzenlediği Çanakkale gezileri başladı. Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Battal'ın eşlik ettiği Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde başlayan gezi programında, tarihi Gelibolu Yarımadası gezilerek Kilitbahir’e ulaşıldı.

MALTEPELİLER ŞEHİTLİKTE GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Rehberlerin anlatımı ile o yılları zihinlerinde yaşayan vatandaşlar zaman zaman gözyaşlarını tutamadı. Gezi esnasında rehberler tarafından, savaş cepheleri ve zaferin yaşandığı yerler hakkında bilgiler verildi. Namazgâh, Hamidiye Tabyası, Çanakkale Savaşı’nın seyrini değiştiren Seyit Onbaşı’nın, 215 kilogramlık top mermisini sırtlamasını anlatan Kilitbahir Köyündeki anıtı, Şahindere Şehitliği, Çanakkale Şehitleri Anıtı, Meçhul Asker Anıtı, Yahya Çavuş Şehitliği, 57. Piyade Alay Şehitliği ve Conkbayırı ziyaret edilerek, dualar edildi.

"HER TÜRK VATANDAŞI ZİYARET ETMELİ"

Duygusal anların yaşandığı ziyarette vatandaşlar, “Bu bizim tarihimiz. Burayı her Türk yurttaşının mutlaka gezip görmesi gerekiyor. Başta Belediye Başkanımız Ali Kılıç olmak üzere, belediyeye bize bu imkânı sağladığı için teşekkür ediyoruz” dedi.

( FOTOĞRAF)

Maltepeliler Çanakkale şehitlerini unutmadıMaltepeliler Çanakkale şehitlerini unutmadıMaltepeliler Çanakkale şehitlerini unutmadı

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