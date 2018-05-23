Malzemeler hayırseverlerden pişirmek belediyeden

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da yaklaşık 15 yıldır ramazan ayında yardımseverlerin katkısıyla belediye yemekhanesinde pişirilen 5 bin kişilik yemek, her gün iftar çadırlarında dağıtılıyor, mahallelerde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.
Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı öncülüğünde geleneksel hale getirilen hizmet kapsamında, iftar yemeği ihtiyacını karşılamak için bazı hayırseverler para bazıları da malzeme desteğinde bulunuyor.
Belediyenin 37 kişilik ekibi, sabah başladıkları yemek mesaisine iftar vaktine kadar devam ediyor.
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, yaptığı açıklamada, ramazanın yardımlaşma duygularının zirveye çıktığı bir ay olduğunu söyledi.
Her hayırseverin kendi imkanına göre iftar yemeğine destek verdiğini belirten Çoban, "Günde 5 bin kişiye iftar yemeği veriyoruz. 3 bin kişilik yemek, şehrimizin 7 ayrı noktasında personelimiz tarafından mahalle sakinlerine ulaştırılıyor. 2 bin kişilik iftar yemeği de her gün kent merkezindeki iki iftar çadırında vatandaşlarımıza ikram ediliyor." diye konuştu.
- İki sene öncesinden başvuranlar oluyor
Çoban, iftar çadırı ve yemek dağıtımının yanında mahalle iftarları da düzenlediklerini dile getirerek, "Bu mahalle iftarlarında da giderlerin önemli kısmını da hayırseverler karşılıyor. Hangi günün yemek giderini karşılayacaklarsa bize söylüyorlar. Özellikle Kadir Gecesi İftar yemeği için çok çetin yarış oluyor. Hatta iki sene öncesinden iftar yemeğini karşılamak için başvuranlar oluyor." ifadelerini kullandı.
Belediye Yemekhanesi Baş Aşçısı Osman Kılıç da her gün önceden belirlenen menüye göre yemekleri hazırladıklarını ifade ederek, "Yemeklerin çeşitli olmasına önem veriyoruz. Dönüştürerek hazırlıyoruz. Her gün et yemeği yapıyoruz. Bazen et sote, bazen tavuk, mutlaka et yemeği hazırlıyoruz. Sebze yemekleriyle destekliyoruz." dedi.
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