Mamak 28. Piyade Tugay Komutanlığı Tank Taburu davası

Ünlüsoy, halka ateş etmediğini, Genelkurmay Başkanlığına 01.00 gibi gittiklerini ve helikopterin tanka ateş etmesi sonucu kolundan yaralandığını belirterek, revire gittiğini ve 03.00'ten sonra tedavisinin ardından dışarı çıktığında darbe girişiminden haberdar olduğunu öne sürdü.

İddia edildiği üzere darbe amaçlı fikir ve eylem birliği içinde olmadığını, böyle olması halinde tank tabur komutanı eski yarbay Nuri Büyükyazıcı gibi çıldırmış şekilde ateş açacağını öne süren Ünlüsoy, darbe girişiminden haberdar olunca polislere sığındığını savundu.

Duruşmada savunma yapan sanık eski uzman çavuş Yunus Ünlüsoy, alarm verilmesi üzerine birliğe gittiğini ve bölük komutanının emriyle "Terör saldırısı var." denilerek tankla kışladan çıktığını söyledi.

Hain girişimi öğrendikten sonra polislere sığındığını iddia eden Ünlüsoy, bölük komutanının emriyle tanka bindiğini ancak suç işlemediğini savundu.

Ünlüsoy, tabur komutanı Büyükyazıcı başta olmak üzere asker, sivil, kim olursa olsun bu girişime destek verenlerden şikayetçi olduğunu ifade ederek, "Bu dünyada ve öbür dünyada hakkımı helal etmiyorum." ifadelerini kullandı.

"Ben ekmeğimin derdindeydim, ekmeğimin davasındaydım." diyen sanık Ünlüsoy, mağdur olduğunu iddia ederek tahliye talebinde bulundu.

- "Genelkurmay namusumuz, emniyetini alacağız" denilerek kandırıldığını savundu

Bölük komutanı sanık eski yüzbaşı Adil Baykal da FETÖ ya da başka bir illegal örgütle irtibatının bulunmadığını iddia etti.

Mesaiden sonra alarm verildiği için birliğe gittiğini savunan Baykal, tabur komutanı Büyükyazıcı'nın "FETÖ'cüler Genelkurmay'ı basmış, komutanı esir almışlar. Orada eylem yapıyorlar. Genelkurmay bizim namusumuz, şerefimiz, oranın emniyetini alacağız." demesi üzerine emirlerine uyduğunu öne sürdü.