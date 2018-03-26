Mamak 28. Piyade Tugay Komutanlığı Tank Taburu davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Mamak 28. Piyade Tugay Komutanlığına bağlı tank taburu personelinin katıldığı eylemlere ilişkin 63 kişinin yargılandığı davaya, sanıkların Cumhuriyet Savcısı'nın esasa ilişkin mütalaasına karşı savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 18. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Cezaevi Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya sanıklar, yakınları, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Sanık eski uzman çavuş Uğur Kaya, daha önceki savunmalarını kabul ettiğini belirterek, "Terör saldırısı var." denilerek kışladan çıkarıldıklarını ancak darbe girişimi olduğunu sabah öğrendiğini iddia etti.

Kimseye ateş etmediğini, kimsenin malına zarar vermediğini, kimseyi öldürmediğini öne süren Kaya, sabah olduğunda da polise sığındığını ifade etti.

Kaya, "Darbenin ne olduğunu, kimse karşı yapıldığını cezaevinde öğrendim. Sadece verilen emirlere uydum. Kanunsuz bir emri yerine getirmedim. Bizlerin vatan sevgisini kullanan komutanlarımızca kandırıldık. Ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin onurunu, gururunu, birlik ve beraberliğini sarsacak bir davranışta bulunmadım." dedi.