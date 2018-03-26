Mamak 28. Piyade Tugay Komutanlığı Tank Taburu davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Mamak 28. Piyade Tugay Komutanlığına bağlı tank taburu personelinin katıldığı eylemlere ilişkin 63 kişinin yargılandığı davaya, sanıkların Cumhuriyet Savcısı'nın esasa ilişkin mütalaasına karşı savunmalarıyla devam edildi.
Ankara 18. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Cezaevi Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya sanıklar, yakınları, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.
Sanık eski uzman çavuş Uğur Kaya, daha önceki savunmalarını kabul ettiğini belirterek, "Terör saldırısı var." denilerek kışladan çıkarıldıklarını ancak darbe girişimi olduğunu sabah öğrendiğini iddia etti.
Kimseye ateş etmediğini, kimsenin malına zarar vermediğini, kimseyi öldürmediğini öne süren Kaya, sabah olduğunda da polise sığındığını ifade etti.
Kaya, "Darbenin ne olduğunu, kimse karşı yapıldığını cezaevinde öğrendim. Sadece verilen emirlere uydum. Kanunsuz bir emri yerine getirmedim. Bizlerin vatan sevgisini kullanan komutanlarımızca kandırıldık. Ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin onurunu, gururunu, birlik ve beraberliğini sarsacak bir davranışta bulunmadım." dedi.
FETÖ'cü ve darbeci olmadığını savunan Kaya, üzerine atılı suçların hiçbirini işlemediğini iddia ederek, beraatini istedi.
Sanık eski uzman çavuş Ramazan Ulutaş, kışladan kamu bunalarını zaptetmek için değil, terör saldırısını bertaraf etmek için çıkarıldığını bildirdi.
Terör saldırısına karşı bölük komutanın emri ve nezaretinde çıktığını anlatan Ulutaş, bir yere zarar vermediğini, halkla da karşı karşıya gelmediğini savundu. Ulutaş, beraat talebinde bulundu.
Sanık eski uzman çavuş Rüçhan Öner de darbeyle alakalı bir emir almadığını ve darbe kastıyla da hareket etmediğini iddia ederek, hiçbir karar mekanizmasına dahil edilmeyen, en ast kademeki bir asker olduğunu savundu.
Öner, sabaha kadar hiçbir olaya karışmadığını, kimseyi öldürmediğini, öldürmeye teşebbüs etmediğini, kamu malına zarar vermediğini, TSK'nın disiplin anlayışını sarsacak, itibarını zedeleyecek eylem ve davranışta bulunmadığını ileri sürerek, onur, şeref ve haysiyetiyle hareket ettiğini, komutanlarının emrini yerine getirdiğini aktardı.
"Ben devletime ihanet etmedim. Benim, ülkemden başka gidecek yerim yok. Suçsuzum." diyen Öner, beraatini talep etti.
Duruşmada, esasa ilişkin beyanlarda bulunan sanık eski Soner Demirci, Halil İbrahim Çubuk, Kadir Özsağlam, Selim Gedikli, Şerafettin Atmaca ile sanık eski astsubaylar Fatih Topal ve Yunus Akyüz de Cumhuriyet Savcısı'nın esasa ilişkin mütalaasına karşı savunmalarını yaparak, beraat talebinde bulundu.
Duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.
Köylüler buldu! 1 metre uzunluğunda...
Rusya'dan diplomatların sınır dışı edilmesine ilk tepki: ABD güçten anlar
Dünya diken üstünde! Rusya için tarihi karar! Sınır dışı ediyorlar...
Soma maden faciası davasında Soma Kömür İşletmeleri patronuna tutuklama talebi
Eski futbolcunun korkunç ölümü!
Kayseri'de okuldan kovulan liseli öğrenci kadın müdür yardımcısını sırtından bıçakladı!
Bu pozlar olay oldu! İç çamaşırı nerede?
Eski halini gören gözlerine inanamıyor! Bu değişimlere hayran kalacaksınız
AK Parti'de müthiş iddia: Fatih Erbakan ittifaka mı dahil ediliyor?
WhatsApp Gold tehlikesi geri döndü! WhatsApp'da bu logoyu görenler dikkat
Facebook'ta güvenlik skandalı! Tam sayfa özür geldi
AK Parti'den İzmir'de MHP'yle ittifak sinyali
Okuyucu Yorumları 0 yorum