Mamak 28. Piyade Tugay Komutanlığı Tank Taburu davası

Darbe girişimine karışanlarla fikir ve eylem birliği içinde olmadığını savunan Anaz, bu kişilerle fikir ve eylem birliği içindeki kişinin, tank komutanlığını yapan asteğmen Ersel Yaşar olduğunu ileri sürdü.

Anaz, iddia makamının suç isnatlarını kabul etmediğini dile getirerek, mahkemece kendisine gönderilen klasörlerde, aleyhinde tek bir fotoğraf, bilgi, belge ve delil bulunmadığını iddia etti.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde savunma yapan sanık eski yüzbaşı Fatih Anaz, bindirildiği tankın komutanının kendisi değil asteğmen Ersel Yaşar olduğunu anlattı.

Anaz, Ersel Yaşar'ın, kendisine gelen darbe olduğuna yönelik mesajları paylaşmadığını, sabah olup da girişim başarısız olunca, bu mesajları bildirdiğini söyledi. Mesajları saklama suçuna tankın şoförü ve nişancının da ortak olabileceğini iddia eden Anaz, "Tank komutanı Ersel Yaşar, kiminle fikir ve eylem birliği içerisindeyse, şoför ve nişancı da o kişiyle fikir ve eylem birliği içindedir." dedi.

Anaz, beraatini talep etti.

- Darbecilerle fikir ve eylem birliği içinde olmamış

Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli sanık eski binbaşı Abdullah Çakır da tuğgeneral Ali Kalyoncu'nun, şubede kim varsa onunla 28. Piyade Tugayına gitmesine yönelik emir verdiğini, nedenini sorduğunda da sinirli bir şekilde "Alarm tatbikat var, siz gidin." dediğini iddia etti.

Çakır, bunun üzerine şubeden Fatih Anaz ile 28. Piyade Tugayına gittiklerini, burada tank tabur komutanı Nuri Büyükyazıcı tarafından, Genelkurmaya terör saldırısı olduğu, kurtarmaya gittikleri, personele ihtiyaç olabileceğinin belirtildiğini ve tanka bindirildiklerini anlattı.