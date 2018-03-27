Mamak 28. Piyade Tugay Komutanlığı Tank Taburu davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Mamak 28. Piyade Tugay Komutanlığına bağlı tank taburu personelinin katıldığı eylemlere ilişkin 63 kişinin yargılandığı davaya, sanıkların, Cumhuriyet Savcısı'nın esasa ilişkin mütalaasına karşı savunmalarıyla devam edildi.
Ankara 18. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Cezaevi Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya sanıklar, yakınları, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.
Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde savunma yapan sanık eski yüzbaşı Fatih Anaz, bindirildiği tankın komutanının kendisi değil asteğmen Ersel Yaşar olduğunu anlattı.
Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevliyken 28. Piyade Tugay Komutanlığına giden Anaz, kendisine iftira atıldığını, aleyhinde beyanda bulunulması için çalışıldığını öne sürdü.
Anaz, iddia makamının suç isnatlarını kabul etmediğini dile getirerek, mahkemece kendisine gönderilen klasörlerde, aleyhinde tek bir fotoğraf, bilgi, belge ve delil bulunmadığını iddia etti.
Darbe girişimine karışanlarla fikir ve eylem birliği içinde olmadığını savunan Anaz, bu kişilerle fikir ve eylem birliği içindeki kişinin, tank komutanlığını yapan asteğmen Ersel Yaşar olduğunu ileri sürdü.
Anaz, Ersel Yaşar'ın, kendisine gelen darbe olduğuna yönelik mesajları paylaşmadığını, sabah olup da girişim başarısız olunca, bu mesajları bildirdiğini söyledi. Mesajları saklama suçuna tankın şoförü ve nişancının da ortak olabileceğini iddia eden Anaz, "Tank komutanı Ersel Yaşar, kiminle fikir ve eylem birliği içerisindeyse, şoför ve nişancı da o kişiyle fikir ve eylem birliği içindedir." dedi.
Anaz, beraatini talep etti.
- Darbecilerle fikir ve eylem birliği içinde olmamış
Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli sanık eski binbaşı Abdullah Çakır da tuğgeneral Ali Kalyoncu'nun, şubede kim varsa onunla 28. Piyade Tugayına gitmesine yönelik emir verdiğini, nedenini sorduğunda da sinirli bir şekilde "Alarm tatbikat var, siz gidin." dediğini iddia etti.
Çakır, bunun üzerine şubeden Fatih Anaz ile 28. Piyade Tugayına gittiklerini, burada tank tabur komutanı Nuri Büyükyazıcı tarafından, Genelkurmaya terör saldırısı olduğu, kurtarmaya gittikleri, personele ihtiyaç olabileceğinin belirtildiğini ve tanka bindirildiklerini anlattı.
Tank içindeyken etrafı görmediğini, kulaklık olmadığı için kimseyi duymadığını, ancak vardıkları yerde Genelkurmaya geldiklerini anladığını öne süren Çakır, kapak açıldığında silah ve uçak sesleri duydukları için kapağı tekrar kapattıklarını iddia etti.
Bir süre sonra, 200-250 metre kadar daha gidip durduklarını, yakındaki dinlenme odasında televizyonu açtıklarını öne süren Çakır, Genelkurmaydan çıkmaya çalıştığını ancak çıkamadığını kaydetti.
Çakır, Zekai Aksakallı ile görüşüldüğünü öğrendikten sonra bir binanın alt katına indiklerini iddia ederek, sonrasında da gözaltı işlemi yapıldığını söyledi.
Darbecilerle fikir ve eylem birliği içinde olmadığını savunan Çakır, amirinin verdiği emir doğrultusunda tugaya gittiğini, kanuni bir emrin gereğini yerine getirdiğini ileri sürdü.
Çakır, "Kimseye silah doğrultmadım, kimseye ateş etmedim, kanunsuz hiçbir olayın içinde yer almadım. Kabahatler Kanunu'na ilişkin suçlardan dahi yargılanmayacakken ağırlaştırılmış müebbetle yargılanıyorum. Beni suçlayan iddia makamı yanılıyor. Huzurunuzda yer alan ben, darbe kastıyla suç işlemedim." diye konuştu.
Çakır, beraatini talep etti.
Sanık eski yüzbaşı Hüseyin Nişancı ve sanık eski astsubay Turan Baysal'ın da savunma yaptığı duruşma, yarına ertelendi.
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