Mamak 28. Piyade Tugay Komutanlığı Tank Taburu davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Mamak 28. Piyade Tugay Komutanlığına bağlı tank taburu personelinin katıldığı eylemlere ilişkin 63 kişinin yargılandığı davaya, sanıkların cumhuriyet savcısının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunmalarıyla devam edildi. Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde savunma yapan sanık eski yarbay Bayram Kılıç, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Tank taburunda görevli olmamasına rağmen kışlaya gelerek bir tankla Genelkurmay Başkanlığına giden Kılıç, 15 Temmuz'da Ürdün ataşeliğine yeni atandığı için izinli olduğunu ve ailesiyle dışarıda alışveriş yaptığını savundu. Uçak seslerini duyunca devre arkadaşı tank taburu komutanı Nuri Büyükyazıcı'yı aradığını ve neler olduğunu sorduğunu iddia eden Kılıç, terör saldırısı yaşandığı, personelin birliklerine katılması emri olduğunu öğrenmesi üzerine Genelkurmaya gitmeye karar verdiğini öne sürdü. Büyükyazıcı'nın da güvenlik gerekçesiyle zırhlı araçla gitmesini söyleyip kendisini çağırdığını ileri süren Kılıç, bunun üzerine sivil aracıyla tank taburuna gittiğini anlattı.

Kılıç, verilen kamuflajı giydiğini ve Büyükyazıcı'nın kendisini en arkadaki, komutanlığını astsubay Serhat Şahin'in yaptığı tanka bindirdiğini dile getirerek, daha sonra Genelkurmaya gittiklerini söyledi. FETÖ'cülerin darbe girişiminde bulunduğunu Genelkurmaya gittikten sonra anladığını öne süren Kılıç, burada yaralandığını ve GATA'ya kaldırıldığını anlattı. Kılıç, öncesinde darbe ile alakalı bir bilgisi bulunmadığını iddia ederek, tankı gasbettiğini de kabul etmedi. Tank komutanlığını devraldığına yönelik suçlamayı da reddeden Kılıç, iddia edildiği üzere kimseye zarar vermediğini ve hiçbir canlıya ateş etmediğini öne sürdü. Hakkındaki kamera kayıtlarının da montaj olduğunu öne süren Kılıç, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullandığı iddiasının da doğru olmadığını savundu. - "İlk defa bir işe yarayacağımı düşündüm" Sanık eski uzman çavuş Ferhat Coşkun da kışlada ağaç sulaması, beton atılması gibi işler yaptığını ifade ederek, nöbetçi olduğu 15 Temmuz'da tabur komutanı Nuri Büyükyazıcı'dan Genelkurmaya bir terör saldırısı olduğunu duyduğunu anlattı.