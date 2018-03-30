HABER

Mamak 28. Piyade Tugay Komutanlığı Tank Taburu davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 13:03 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Mamak 28. Piyade Tugay Komutanlığına bağlı tank taburu personelinin katıldığı eylemlere ilişkin davada 63 sanığın yargılanmasına devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Mamak 28. Piyade Tugay Komutanlığına bağlı tank taburu personelinin katıldığı eylemlere ilişkin 63 kişinin yargılandığı davaya, sanıkların cumhuriyet savcısının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 18. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Cezaevi Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya sanıklar, yakınları, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Sanık eski astsubay Serhat Şahin, savunmasında, darbe girişimi günü terör saldırısı gerekçesiyle Genelkurmay Başkanlığına gideceklerinin bildirildiğini belirterek, tanklarına kendi birliklerinden olmayan yarbay Bayram Kılıç'ın da bindirildiğini söyledi.

Komutanın Bayram Kılıç'ta olduğunu öne süren Şahin, güzergahlarında vatandaşlarla iletişime geçmediğini, kimsenin "Bu darbe, yanlış yapıyorsun." demediğini iddia ederek, Gençlik Caddesi'ndeki araçların zarar görmesinde bir dahlinin bulunmadığını öne sürdü.

Kimsenin şehit edilmesine neden olmadığını, buna şahit de olmadığını savunan Şahin, silahını herhangi bir canlıya doğrultmadığını iddia etti.

Şahin, canlı ya da cansız hiçbir varlığa zarar vermediğini ileri sürerek, şarapnel parçasıyla yaralandığını ve saat 01.48'den sonra Genelkurmay Başkanlığı revirinde kaldığını, sabah olunca da GATA Hastanesine sevk edildiğini söyledi.

"Bir kandırmacının içinde olduğumu anlasaydım ben de vatandaşın yanında olurdum." diyen Şahin, darbeci ya da FETÖ'cü olmadığını ileri sürdü. Şahin, darbe girişimi için değil, terör saldırısı olduğu gerekçesiyle emir komuta zinciri içinde hareket ettiğini savundu.

Tankı da Bayram Kılıç'ın yönettiğini öne süren Şahin, "Hiçbir tankı emir komuta etmedim, yönlendirmedim. Bilerek ve isteyerek bu işin içinde olmadım." diye konuştu.

Sanık Şahin, beraatini talep etti.

Sanık eski uzman çavuş Mustafa Töker de terör saldırısı emriyle gittikleri Genelkurmay Başkanlığında gerçekleri öğrendikten sonra polise sığındığını savundu.

Töker, "Ben kandırıldım. Tek bildiğim Genelkurmay Başkanı'nın kaçırıldığı, terör saldırısı olduğu ve Genelkurmay'ın güvenlik altına alınması gerektiğidir." dedi.

Sanık Töker, silah kullanmadığını, kamu malına ya da halka zarar vermediğini iddia etti.

Töker'in de beraat isteğinde bulunduğu duruşmaya öğle arası verildi.

Son dakika! Erdoğan'dan Sincar'a operasyon sinyaliSon dakika! Erdoğan'dan Sincar'a operasyon sinyali
Otobüste 2 kişiyi elle taciz ederken yakalandı!Otobüste 2 kişiyi elle taciz ederken yakalandı!
MİT operasyon düzenledi!MİT operasyon düzenledi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ 15 Temmuz Ankara 18. Ağır Ceza Mahkemesi Mamak 28. Piyade Tugay Komutanlığı Tank Taburu davası Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Siirt'te hain saldırı! Çok sayıda şehit var

Son dakika! Siirt'te hain saldırı! Çok sayıda şehit var

'Tosuncuk'un yeni bombası'

'Tosuncuk'un yeni bombası'

Baba böyle seslendi: Artık para göndermeyin

Baba böyle seslendi: Artık para göndermeyin

Bülent Arınç'a büyük şok! Hesabından cinsel içerikli paylaşım yapıldı

Bülent Arınç'a büyük şok! Hesabından cinsel içerikli paylaşım yapıldı

Nihat Doğan'dan Seda Akgül'e çirkin sözler! Seda Akgül'den ilk tepki

Nihat Doğan'dan Seda Akgül'e çirkin sözler! Seda Akgül'den ilk tepki

Survivor 2018'de iletişim ödülü hangi takım kazandı? Survivor'da gözyaşlarını tutamadılar

Survivor 2018'de iletişim ödülü hangi takım kazandı? Survivor'da gözyaşlarını tutamadılar

İlginizi Çekebilir

Çiftlik Bank sahibi Mehmet Aydın'ın yurt dışına kaçış anı ortaya çıktı

Çiftlik Bank sahibi Mehmet Aydın'ın yurt dışına kaçış anı ortaya çıktı

Onur Özbizerdik hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Onur Özbizerdik hakkında yakalama kararı çıkarıldı

MİT operasyon düzenledi! Örgüt mensupları Türkiye'ye getirildi

MİT operasyon düzenledi! Örgüt mensupları Türkiye'ye getirildi

Son anket yayınlandı! Yerel seçimde İstanbul, Ankara ve İzmir'i hangi parti kazanır?

Son anket yayınlandı! Yerel seçimde İstanbul, Ankara ve İzmir'i hangi parti kazanır?

Öğrenci yemek istediğine pişman oldu! Kurye öldüresiye dövdü

Öğrenci yemek istediğine pişman oldu! Kurye öldüresiye dövdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP’li vekil Facebook'tan canlı yayın yaparken emojileri açık unutunca olanlar oldu!

CHP’li vekil Facebook'tan canlı yayın yaparken emojileri açık unutunca olanlar oldu!

FETÖ'den yakalanan şike davası hakimi Bursa'da yakalandı!

FETÖ'den yakalanan şike davası hakimi Bursa'da yakalandı!

Son dakika gelişmesi! Şırnak'ta operasyon başlatıldı!

Son dakika gelişmesi! Şırnak'ta operasyon başlatıldı!

Kandil’den teröristlere korkunç talimat: Yakalanırsanız...

Kandil’den teröristlere korkunç talimat: Yakalanırsanız...

KPSS 2018 Sağlık Bakanlığı 9000 personel alımı branş listesi ve kontenjanları açıklandı!

KPSS 2018 Sağlık Bakanlığı 9000 personel alımı branş listesi ve kontenjanları açıklandı!

MİT operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı

MİT operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.