Mamak 28. Piyade Tugay Komutanlığı Tank Taburu davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Mamak 28. Piyade Tugay Komutanlığına bağlı tank taburu personelinin katıldığı eylemlere ilişkin 63 kişinin yargılandığı dava, 9 Nisan'a ertelendi.

Ankara 18. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya sanıklar, yakınları, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Esasa ilişkin mütalaaya karşı savunmaların tamamlanmasının ardından mahkeme başkanı, müştekilerin davaya katılma talepleriyle ilgili cumhuriyet savcısına görüşünü sordu.

Savcı, başka davalarda müşteki olanların bu davaya katılma taleplerinin reddine karar verilmesini talep etti.

Daha sonra ara kararını açıklayan heyet, bazı katılma taleplerini kabul etti.

Bir kısım sanık ve sanık müdafilerinin, keşif yapılması, bilirkişi raporu veya HTS kayıtları alınması ve benzeri bilgi belge taleplerinin, dosyanın karar aşamasında bulunmasından dolayı reddine karar veren heyet, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Mahkeme heyeti karar için duruşmayı 9 Nisan'a erteledi.