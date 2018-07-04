Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşanan sele ilişkin, "Hep birlikte bu yarayı kısa sürede sardık. İnşallah bundan sonra bu tür felaketleri ne mahalle ne de ülke olarak yaşamama temennisinde ve duasında bulunuyoruz." dedi.

Topaca, Kırşehir Çayağzı Kasabası Kültür ve Yardımlaşma Derneğini ziyaret etti.

Mamak ilçesinde yaşanan sel nedeniyle gösterilen anlayış için halka teşekkür eden Topaca, "Hep birlikte bu yarayı kısa sürede sardık. İnşallah bundan sonra bu tür felaketleri ne mahalle ne de ülke olarak yaşamama temennisinde ve duasında bulunuyoruz. Bu topluluk, ülkemizin geleceği, toplumun ayakta kalması açısından umudumu güçlendirdi." diye konuştu.

Topaca, daha büyük topluluklarda birçok kişinin kültürünü, inancını ve örfünü kaybettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Dünyadaki bütün Müslümanların gözü kulağı Türkiye'dedir. Milyarlarca Müslüman Türkiye'deki güzel gelişmelerle gurur duymaktadır. Burada olacak olumsuzluklardan 15 Temmuz gibi ülkemize, milletimize, devletimize kasteden hain girişimler durumunda da hepsinin inanılmaz üzüldüğünü, gece kalkıp dualar ettiklerini, ağladıklarını ama Türkiye ile olma konusunda da yürekten, kalpten bir desteğin olduğunu biliyoruz. Bizim başarımız aynı zamanda onların da başarısıdır."

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül ise sel nedeniyle devletin iyi organize olduğunu ve hızlı bir şekilde olaya müdahale ettiğini anlattı.

Kırşehir Çayağzı Kasabası Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mehmet Kızılırmak da selin ardından vatandaşın yanında olan herkese teşekkür etti.

