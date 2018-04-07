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Mamaklı kadınların sinema keyfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 09:43 | Son Güncelleme

Ankara Mamak Belediyesi, aile merkezinde eğitim gören kursiyerlere sinema keyfi yaşattı.Mamak Belediyesi Tenzile Erdoğan Aile Merkezi’nde eğitim gören yaklaşık 100 kadın kursiyer, "Ailecek Şaşkınız" adlı filmi izledi.

Mamaklı kadınların sinema keyfi

Ankara Mamak Belediyesi, aile merkezinde eğitim gören kursiyerlere sinema keyfi yaşattı.
Mamak Belediyesi Tenzile Erdoğan Aile Merkezi’nde eğitim gören yaklaşık 100 kadın kursiyer, "Ailecek Şaşkınız" adlı filmi izledi. Belediyenin görevinin sadece yol, temizlik, kaldırım gibi temel hizmetleri yerine getirmek olmadığını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, vatandaşları kültür ve sanatla buluşturmanın da belediyelerin görevleri arasında olduğunu ifade etti. Kursiyerler, "Belediyemiz sayesinde hem mesleki tecrübe kazanıyoruz hem de sosyal hayata katılıyoruz. Bugün sinemaya geldik ve çok eğlendik. Bize bu imkanı sunan belediye başkanımıza teşekkür ederiz" dedi.

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