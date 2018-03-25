Mamaklı STK’lar Afrin için bir araya geldi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütünden temizlenen Afrin’de yaşayan halkın normal yaşama dönmesi için destek günden güne çığ gibi büyüyor.
Mamak’ta bulunan 14 sivil toplum kuruluşunun gençlik temsilcileri 24 Mart’ta başlattıkları “Afrin el bekliyor, uzatacak mısın?” kampanyası kapsamında Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül’ü makamında ziyaret etti. Heyet, Mamak Belediyesinin de kampanyaya lojistik destek sağlayacak olmasından dolayı Akgül’e teşekkür etti. Kampanya kapsamında Yeşilbayır Mahallesi Sağduyu Caddesi üzerinde konuşlandırılacak yardım tırı 11.00-20.00 saatleri arasında hayırseverlerin yardımlarını toplayacak. Kampanya 1 Nisan tarihine kadar devam edecek.
Zeytin Dalı Harekatı’nın ulusal bir mücadele olduğunu ve milletçe desteklendiğinin altını çizen Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Harekat kapsamında Türkiye’nin hiçbir ülkenin toprağında gözü olmadığını şu ana kadar sergilediği duruş ile gösterdiğini söyledi. Akgül, “Sivillerin evlerine dönmesinin sağlanması bölge halkı için umut verici oldu. Bizlerde Mehmetçiklerimiz tarafından temizlenerek sivil halkın tekrar yerleştirildiği köylere STK’larımızın başlattığı kampanya ile destek oluyoruz” diye konuştu.
Kampanya kapsamında giyim, çocuk bezi, battaniye, çocuk maması, un ve kuru gıdadan oluşacak yardım tırları 1 Nisan sabahı Yeni Mamak Merkez Cami önünden dualarla uğurlanacak. Yardım tırları Suriye sınırına ulaştığında Hayrat Vakfı yetkilileriyle birlikte Afrin merkezdeki halka ulaştırılacak.
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