Mamak'taki sel

Mamak'ta önceki gün yaşanan selde ev, iş yeri ve araçları zarar gören vatandaşlara yardım ödemeleri başladı.
Mağdur vatandaşlar, Mamak Belediyesi Tenzile Erdoğan Aile Merkezi'nde kurulan birime sabah saatlerinden itibaren geldi. Yanlarındaki hasar tespit tutanaklarıyla merkeze başvuran vatandaşlara, hasar tespit çalışmaları neticesinde belirlenen miktarlardaki ödemeleri yapıldı.
Selden aracı hasar gören Abdurrahman Taşdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aracının sele kapıldığını ve oğlunun da yaralandığını belirterek, çalışamaz durumda olan aracı için yapılacak ödemeyi almak için geldiğini söyledi.
İş yeri zarar gören Özlem Ivak da ayakkabıcı dükkanında sel nedeniyle büyük zarar oluştuğunu ifade ederek, yapılacak yardımla mağduriyetinin giderileceğine inandığını dile getirdi.
Ankara Valiliği dün yaptığı açıklamada, selden 10 konut ile 61 iş yeri sahibine toplam 605 bin 250 lira, 81 araç sahibine ise 584 bin 600 lira yardım yapılmasına karar verildiğini duyurmuştu.
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