"Mamma Mia! Yeniden Başlıyoruz" ve "Pablo Escobar'ı Sevmek" 20 Temmuz'da vizyonda

"Yeteneği tartışmalı Lily James'in şarkı söylemeden önce en azından 'Aşıklar Şehri'ndeki Emma Stone'u izleyip ondan ders alması gerekirmiş. Film, Cher'in de girişiyle ilk filmin ruhunu yakaladığı anlarda keyif veriyor ama Streep'in gençliğinin etrafına kurulu sahneler tutarlılığı bozuyor. Lily James'in merkezde olduğu ana omurga hiç işlemiyor."

Akça, filmin devam halkasında ise yine koreografileri beğendiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

Gösterim sonrası AA muhabirinde filme ilişkin değerlendirmede bulunan sinema yazarı Kerem Akça, ABBA adlı müzik grubunun popüler şarkılarının yer aldığı bir müzikal olan "Mamma Mia !"nın "yerinde oturma, şarkı söyle !" sloganı ile 2008 yılında beyazperdeye başarılı bir giriş yaptığını söyledi.

Komedi ve müzikal türündeki filmin oyuncu kadrosunda, Lily James, Amanda Seyfried, Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth, Stellan Skarsgard, Cher ve Julie Walters yer alıyor.

Orijinal adı "Mamma Mia! Here We Go Again" olan yapım, ilk filmde Meryl Streep'in canlandırdığı Donna'nın geçmişiyle, şimdiki zamanda Sophie'nin hikayesini paralel bir şekilde anlatıyor.

- "Pablo Escobar'ı Sevmek"

Fernando Leon de Aranoa'nın yazıp yönettiği "Pablo Escobar'ı Sevmek" adlı film, gazeteci Virginia Vallejo'nun Kolombiyalı uyuşturucu baronu Pablo Escobar'la olan istikrarsız aşkını konu ediniyor.

Dram, suç ve biyografi türündeki filme ilişkin yine Kanyon AVM'de yapılan basın gösterimi sonrası değerlendirmede bulunan Arka Pencere sinema yazarı Müjde Işıl, "Film, hem bu suç efsanesinin yeniden alevlenen popülerliğinden hem de Javier Bardem-Penelope Cruz çiftinin kimyasından nasiplenmek için yapılmış izlenimi veriyor." diye konuştu.

Işıl, yönetmenin filmin içeriğinde ve biçiminde Martin Scorsese'e öykündüğe işaret ederek, şunları kaydetti: