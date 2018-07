"Mamma Mia! Yeniden Başlıyoruz" ve "Pablo Escobar'ı Sevmek" 20 Temmuz'da vizyonda

Komedi ve müzikal türündeki filmin oyuncu kadrosunda, Lily James, Amanda Seyfried, Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth, Stellan Skarsgard, Cher ve Julie Walters yer alıyor.

Orijinal adı "Mamma Mia! Here We Go Again" olan yapım, ilk filmde Meryl Streep'in canlandırdığı Donna'nın geçmişiyle, şimdiki zamanda Sophie'nin hikayesini paralel bir şekilde anlatıyor.

- "Pablo Escobar'ı Sevmek"

Fernando Leon de Aranoa'nın yazıp yönettiği "Pablo Escobar'ı Sevmek" adlı film, gazeteci Virginia Vallejo'nun Kolombiyalı uyuşturucu baronu Pablo Escobar'la olan istikrarsız aşkını konu ediniyor.

Dram, suç ve biyografi türündeki filme ilişkin yine Kanyon AVM'de yapılan basın gösterimi sonrası değerlendirmede bulunan Arka Pencere sinema yazarı Müjde Işıl, "Film, hem bu suç efsanesinin yeniden alevlenen popülerliğinden hem de Javier Bardem-Penelope Cruz çiftinin kimyasından nasiplenmek için yapılmış izlenimi veriyor." diye konuştu.

Işıl, yönetmenin filmin içeriğinde ve biçiminde Martin Scorsese'e öykündüğe işaret ederek, şunları kaydetti: