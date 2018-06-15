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Mammatus Bulutları görenlerin ilgisini çekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 21:05 | Son Güncelleme

Okyanus ve büyük deniz kıyılarında şiddetli fırtınalar öncesinde görünen değişik desenlerdeki bulutlar Kırklareli'nde güzel görüntüler oluşturdu

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde sağanak ve dolu yağışının ardından gökyüzünde ortaya çıkan "Mammatus Bulutları" görenleri etkiledi.

Genellikle okyanus ve büyük deniz kıyılarında şiddetli fırtınalar öncesinde değişik desenlerde görülen bulutlar, Kırklareli'nin Çukurpınar köyünde gökyüzünü kapladı.

Sağanak ve dolu yağışının ardından görülen ve "Mammatus Bulutları" adı verilen bulutlar, vatandaşların ilgisini çekti.

Yaklaşık 20 dakika görünen bulutlar vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.

Vatandaşlardan Necmi Süner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk kez böyle bir durumla karşı karşıya kaldığını söyledi.

Top şeklindeki bulutların yaklaşık 20 dakika gökyüzünde kaldığını ifade eden Süner, çok şaşırdığını dile getirdi.

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bulut Gökyüzü şiddetli sağanak

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