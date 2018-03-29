HABER

Manavgat Belediyesi TSM Korosu’ndan ilk konser

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 14:42 | Son Güncelleme

Manavgat Belediyesi, Türk Sanat Müziği (TSM) Korosu, ilk konserini verdi.Özgür Bekiz’in koro şefliğini yaptığı 20 kişilik koronun, ilk konserini izlemeye sanatseverler akın etti.

Manavgat Belediyesi TSM Korosu’ndan ilk konser

Manavgat Belediyesi, Türk Sanat Müziği (TSM) Korosu, ilk konserini verdi.
Özgür Bekiz’in koro şefliğini yaptığı 20 kişilik koronun, ilk konserini izlemeye sanatseverler akın etti. Manavgat Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, gecede 25 eseri muhteşem bir uyumla seslendirerek adeta kulakların pasını sildi. Türk Sanat Müziği’nin “Duydum Ki Unutmuşsun”, “Hani O Bırakıp Giderken”, “Elbet Bir gün Buluşacağız”, “İçin İçin yanıyor kalbim” gibi sevilen parçaları seslendiren koro, dinleyenlerden yoğun alkış aldı.
Muhteşem sanat gecesinde koristlerden Levent Güner, Gönül Numanoğlu, Tenzile Hangelioğlu, Fatma Güler, Rukiye Andaç ve şef Özgür Bekiz’in ud ile söylediği solo eserler ise büyük beğeni topladı. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, ilk konserlerinde başarılı olan ve Manavgat halkından tam not alan koronun ilerleyen zamanlarda daha da büyüyerek, önemli sanatsal çalışmalara imza atacağına inandıklarını söyledi.

Manavgat Belediyesi TSM Korosu’ndan ilk konser

Manavgat Belediyesi TSM Korosu’ndan ilk konser

Romanya ve Moldova birleşme yolundaRomanya ve Moldova birleşme yolunda
Rus-ABD çatışmasının eşiğinden dönüldü!Rus-ABD çatışmasının eşiğinden dönüldü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan istifa çıkışı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan istifa çıkışı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı

Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı

Hakan Bayrakçı'dan 2019 tahmini! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranını açıkladı

Hakan Bayrakçı'dan 2019 tahmini! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranını açıkladı

Lokantacının, öğrencilerin notuna verdiği yanıt sosyal medyayı salladı

Lokantacının, öğrencilerin notuna verdiği yanıt sosyal medyayı salladı

Can Bonomo'ya ölen annesinin hesabından mesaj geldi: Oğlum borcumu öde!

Can Bonomo'ya ölen annesinin hesabından mesaj geldi: Oğlum borcumu öde!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın sahte hesaplarla Kediciklere kafayı takmış!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın sahte hesaplarla Kediciklere kafayı takmış!

Kaynana-damat yasak aşkı sonrası tartışma büyüyor: Kaynana fetvacısı!

Kaynana-damat yasak aşkı sonrası tartışma büyüyor: Kaynana fetvacısı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son anket yayınlandı

Son anket yayınlandı

Öğrenci yemek istediğine pişman oldu! Kurye öldüresiye dövdü

Öğrenci yemek istediğine pişman oldu! Kurye öldüresiye dövdü

'Tosun' hakkında şok detay! DEAŞ'ı da kullanmış

'Tosun' hakkında şok detay! DEAŞ'ı da kullanmış

Diyarbakır'da güvenlik güçlerini taşıyan araca saldırı!

Diyarbakır'da güvenlik güçlerini taşıyan araca saldırı!

İstanbul'da 25 milyonluk vurgun! Doktorun milyonluk mirasına konmuşlar

İstanbul'da 25 milyonluk vurgun! Doktorun milyonluk mirasına konmuşlar

Asıl kimlikleri ortaya çıktı! Amanos Dağları'nda öldürülenler arasında onlar da var

Asıl kimlikleri ortaya çıktı! Amanos Dağları'nda öldürülenler arasında onlar da var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.