Manavgat Belediyesi TSM Korosu’ndan ilk konser

Manavgat Belediyesi, Türk Sanat Müziği (TSM) Korosu, ilk konserini verdi.

Özgür Bekiz’in koro şefliğini yaptığı 20 kişilik koronun, ilk konserini izlemeye sanatseverler akın etti. Manavgat Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, gecede 25 eseri muhteşem bir uyumla seslendirerek adeta kulakların pasını sildi. Türk Sanat Müziği’nin “Duydum Ki Unutmuşsun”, “Hani O Bırakıp Giderken”, “Elbet Bir gün Buluşacağız”, “İçin İçin yanıyor kalbim” gibi sevilen parçaları seslendiren koro, dinleyenlerden yoğun alkış aldı.

Muhteşem sanat gecesinde koristlerden Levent Güner, Gönül Numanoğlu, Tenzile Hangelioğlu, Fatma Güler, Rukiye Andaç ve şef Özgür Bekiz’in ud ile söylediği solo eserler ise büyük beğeni topladı. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, ilk konserlerinde başarılı olan ve Manavgat halkından tam not alan koronun ilerleyen zamanlarda daha da büyüyerek, önemli sanatsal çalışmalara imza atacağına inandıklarını söyledi.