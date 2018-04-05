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Manavgat Belediyesi’nden Aile Danışma Merkezi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 13:08 | Son Güncelleme

Manavgat Belediyesi Aile Danışma Merkezi’nin yapımı tamamlama aşamasına geldi.Manavgat Belediyesi Aile Danışma Merkezi’nden hizmet alacak olan vatandaşların bilgileri gizlilik esasına uygun bir biçimde korunacak.

Manavgat Belediyesi’nden Aile Danışma Merkezi

Manavgat Belediyesi Aile Danışma Merkezi’nin yapımı tamamlama aşamasına geldi.
Manavgat Belediyesi Aile Danışma Merkezi’nden hizmet alacak olan vatandaşların bilgileri gizlilik esasına uygun bir biçimde korunacak. Aile Danışma Merkezi’nden ilçede yaşayan tüm vatandaşlar olmak üzere, başta kadınlar, çocuklar, yaşlılar, engelliler gibi hassas ve dezavantajlı konumda bulunan kesimler ve evlenecek gençler, evli çiftler, çalışanlar ve psikolojik yardım, danışmanlık, teşhis ve tedaviye ihtiyaç duyan herkes yararlanabilecek. Danışma Merkezi’nden aile, hukuk, çocuk gelişimi uzmanı, psikolojik destek ve ilerleyen zamanlarla ise diyetisyen danışmanlığı hizmeti alınabilecek.

Sözen: “Hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz”
Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, “Uzun zamandır üzerinde durduğumuz bu merkezi hayata geçirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah tüm halkımız da ihtiyacı olan hizmetten iyi şekilde yararlanabilecek. Bu merkezde emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyor, merkezimizin açılışını en kısa zamanda gerçekleştireceğimizi belirtmek istiyorum” dedi.
Aile Danışma Merkezi, Çağlayan ve Yukarıhisar Mahallerinin kesiştiği yerde hizmet verecek.

Manavgat Belediyesi’nden Aile Danışma Merkezi

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