Manavgat Cem Kültür Merkezi inşaatı tamamlandı

Manavgat Belediyesi tarafından Gültepe Mahallesi’nde temeli atılan Cem Kültür Merkezi projesinin inşaat çalışmaları tamamlandı.

Manavgat Belediyesi tarafından Gültepe Mahallesi’ne inşa edilen Cem Kültür Merkezi projesinde sona gelindi. 4 bin metrekarelik alana yapılan Cem Kültür Merkezi’nde inşaat çalışmaları sona erdi. Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Cem Kültür Merkezi’ndeki inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. Tamamlanan projede muhabbet meydanı, cem meydanı, lokma evi, sergi salonu ve etkinlik amfisi vatandaşların kullanım ve ibadetine açılacak.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen sosyal projelerinden biri olan Cem Kültür Merkezi’nin açılışa hazır hale getirildiğini belirterek, “Bir projemizi daha tamamlamış olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bir kentin gerçek anlamda bir kent olabilmesi için orada insanların huzurlu olması, düşüncelerini özgürce ifade edebilmesi, ibadetlerini özgürce yapabilmesi ve kardeşçe birlik içerisinde yaşaması gerekmektedir. Biz de Manavgat Belediyesi olarak bunları sağlamaya çalışıyor ve projelerimizi bu yönde hayata geçiriyoruz. Bir projemizin daha müjdesini vermenin heyecanını yaşıyorum. İlerleyen günlerde yapacağımız Cem Kültür Merkezimizin açılışına tüm halkımızı bekliyorum” dedi.