Manavgat Irmağı taştı, şelale çevresindeki tesisleri su bastı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde su düzeyinin yükselmesi nedeniyle Manavgat Irmağı taştı. Manavgat Şelalesi kıyısında bulunan işletmeleri su bastı.
Manavgat Irmağı'nın beslediği Manavgat ile Oymapınar Barajı'nda su düzeyinin yükselmesi nedeniyle saat 02.00 sıralarında su bırakılmaya başlandı. Bölgedeki yağışın durumuna göre 3 gün daha devam etmesi planlanan su bırakma işlemi nedeniyle Manavgat Irmağı'nda su düzeyi yükseldi. Manavgat Şelalesi'nin kıyısında bulunan restoran, satış yerleri, giyim mağazaları ve çay bahçesi gibi işletmeler de taşkın nedeniyle su altında kaldı.
Planlı su salımı sonrası uyarılan işletme sahipleri iş yerlerinde sudan etkilenecek malzemeleri başka noktalara taşıyarak önlem aldı. Su taşkını nedeniyle işletmelerde zarar olup olmadığı henüz açıklanmadı. Şelaleyi ziyaret için gelenler ise su seviyesinin yüksek olması nedeniyle dönmek zorunda kaldı. Manavgat Şelalesi'ndeki tesislerin işletme müdürü İbrahim Ünseven, yetkililerin kendilerine durumla ilgili bilgi verdiğini belirtirken, bununla ilgili hazırlık yaptıklarını ancak beklediklerinden fazla su geldiği için çalışma ofislerinin de su altında kaldığını söyledi.
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