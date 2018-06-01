Manavgat ırmağında akıntıya kapılan genç kayboldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yüzmek için girdiği ırmakta akıntıya kapılan genç kayboldu.

Ramazan Çalı (19), arkadaşlarıyla yüzmek için Şelale Mahallesi Şavlak mevkisinde ırmağa girdi. Bu sırada Çalı, akıntıya kapıldı. Irmakta balık tutan Halil Yüksel (31), gence yardım etmek için suya atladı. Çalı, suda kaybolunca Yüksel, kendi imkanlarıyla kıyıya çıktı.

Su yutan Yüksel, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çalı'yı bulmak için ekiplerce arama çalışması başlatıldı.

Olaydan haberdar olan gencin yakınları ve arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı.

