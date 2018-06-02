Manavgat Irmağı'nda bu kez 19 yaşındaki Ramazan aranıyor

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde dün akşam saatlerinde ırmakta kaybolan Ramazan Çalı'yı (19) arama çalışmaları sabah erken saatlerde başladı. 18 Mayıs'ta ırmakta kaybolup, aramaların 13'üncü gününde cansız bedenine ulaşılan Samet Durmuş Vurkun (5) dün toprağa verilmişti.

Manavgat ilçesi Küçük Şelale mevkiinde dün Ramazan Çalı ve 4 arkadaşı yüzmek için ırmağa girdi. 5 arkadaştan 4'ü sudan çıkarken karşı kıyıya gidip, tekrar ırmağa atlayan Ramazan Çalı ise akıntıya kapıldı. Yaklaşık 50 metre sürüklenen Çalı'yı fark eden ve ırmakta balık tutan Halil Yüksel, hemen suya atlayarak yardım etmek istedi. Güçlü akıntı nedeniyle sürüklenen Ramazan Çalı, bir süre sonra gözden kayboldu. Halil Yüksel ise kendi çabası ve vatandaşın yardımıyla kıyıya çıkmayı başardı. Su yutan ve bitkin düşen Yüksel için çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Yüksel, ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Acil çağrı üzerine gelen polis ve itfaiye ekipleri Manavgat Irmağı'nda arama kurtarma çalışması başlattı. İtfaiye ekipleri botlarla su yüzeyinde arama yaparken, deniz polisi ve AFAD'dan da yardım istendi.