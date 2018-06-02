HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Manavgat Irmağı'nda bu kez 19 yaşındaki Ramazan aranıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 11:19 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde dün akşam saatlerinde ırmakta kaybolan Ramazan Çalı'yı (19) arama çalışmaları sabah erken saatlerde başladı.

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde dün akşam saatlerinde ırmakta kaybolan Ramazan Çalı'yı (19) arama çalışmaları sabah erken saatlerde başladı. 18 Mayıs'ta ırmakta kaybolup, aramaların 13'üncü gününde cansız bedenine ulaşılan Samet Durmuş Vurkun (5) dün toprağa verilmişti.

Manavgat ilçesi Küçük Şelale mevkiinde dün Ramazan Çalı ve 4 arkadaşı yüzmek için ırmağa girdi. 5 arkadaştan 4'ü sudan çıkarken karşı kıyıya gidip, tekrar ırmağa atlayan Ramazan Çalı ise akıntıya kapıldı. Yaklaşık 50 metre sürüklenen Çalı'yı fark eden ve ırmakta balık tutan Halil Yüksel, hemen suya atlayarak yardım etmek istedi. Güçlü akıntı nedeniyle sürüklenen Ramazan Çalı, bir süre sonra gözden kayboldu. Halil Yüksel ise kendi çabası ve vatandaşın yardımıyla kıyıya çıkmayı başardı. Su yutan ve bitkin düşen Yüksel için çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Yüksel, ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Acil çağrı üzerine gelen polis ve itfaiye ekipleri Manavgat Irmağı'nda arama kurtarma çalışması başlattı. İtfaiye ekipleri botlarla su yüzeyinde arama yaparken, deniz polisi ve AFAD'dan da yardım istendi.

'KABLO UZATARAK KURTARDIK'

Olayın görgü tanıklarından ırmak kenarındaki bir restoranda çalışan Zekeriya Durgun, gençlerden 3'ünün öğleden önce de yüzdüğünü söyledi. Suyun birden bire yükselmesinin ardından bir kayığın kurtarmaya gittiğini anlatarak, "Çocuklardan biri kayığın üstünden atladı. Bu sırada su birini altına aldı. Irmağın kenarından kablo uzatarak şuraya gelince birini kurtardık. Kenara çıkarıp ambulansa götürdük. Diğeri gözden kayboldu" dedi.

ARAMALAR BAŞLADI

Dün akşam havanın kararmasıyla sonlandırılan Ramazan Çalı'yı arama çalışmaları bu sabah erken saatlerde başladı. Irmak üzerinde bulunan barajların kapaklarının kapanmasıyla birlikte Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekibi, Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri tarafından Ramazan Çalı hem ırmak kenarında hem de su altında aranıyor.

PARTNERYeşilçam'ın en güzel yüzlü yıldızıydıYeşilçam'ın en güzel yüzlü yıldızıydı
7'den 70'e binlerce vatandaş sahur sofrasında buluştu7'den 70'e binlerce vatandaş sahur sofrasında buluştu
Bakan Lütfi Elvan'dan Fatih Portakal'a cevap! 'Önemsemiyorum'Bakan Lütfi Elvan'dan Fatih Portakal'a cevap! 'Önemsemiyorum'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti'de Muharrem İnce krizi!

İYİ Parti'de Muharrem İnce krizi!

Nagehan Alçı'dan Ahmet Hakan için çok sert sözler: Omurgasız

Nagehan Alçı'dan Ahmet Hakan için çok sert sözler: Omurgasız

Emekli maaşında son dakika! Emeklinin bayram ikramiyesi veriliyor! İşte tarih

Emekli maaşında son dakika! Emeklinin bayram ikramiyesi veriliyor! İşte tarih

Kuşum Aydın'ı görenler gözlerine inanamadı!

Kuşum Aydın'ı görenler gözlerine inanamadı!

Abdüllatif Şener Konya'da halkı böyle tehdit etti

Abdüllatif Şener Konya'da halkı böyle tehdit etti

Muharrem İnce'den Youtube rekoru!

Muharrem İnce'den Youtube rekoru!

İlginizi Çekebilir

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 100 bin emekliye daha ikramiye müjdesi verdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 100 bin emekliye daha ikramiye müjdesi verdi

24 Haziran'da HDP barajı geçebilecek mi? Sezai Temelli son anket sonuçlarını açıkladı! İşte HDP'nin anketindeki oy oranı!

24 Haziran'da HDP barajı geçebilecek mi? Sezai Temelli son anket sonuçlarını açıkladı! İşte HDP'nin anketindeki oy oranı!

Fatih Portakal ve Lütfi Elvan birbirine girmişti! İddiaların odağındaki koltuk değnekli genç konuştu: Oyuna geldim!

Fatih Portakal ve Lütfi Elvan birbirine girmişti! İddiaların odağındaki koltuk değnekli genç konuştu: Oyuna geldim!

Fatih Portakal cephesinde sular durulmuyor! Bir açıklama daha

Fatih Portakal cephesinde sular durulmuyor! Bir açıklama daha

Bursa'da GSM bayisinde silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'da GSM bayisinde silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Org. Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı Dunford ile görüştü

Org. Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı Dunford ile görüştü

Bakan Lütfi Elvan'dan Fatih Portakal'a cevap! 'Önemsemiyorum'

Bakan Lütfi Elvan'dan Fatih Portakal'a cevap! 'Önemsemiyorum'

Son dakika! Ankara'da kamyon dehşeti! Yaralılar var

Son dakika! Ankara'da kamyon dehşeti! Yaralılar var

Lüks plazadaki dehşette korkunç ayrıntı! Babası konuştu

Lüks plazadaki dehşette korkunç ayrıntı! Babası konuştu

FETÖ'cü binbaşı: Peygamberler gelip gidiyor, 'amin' diyoruz duvarlar sarsılıyor

FETÖ'cü binbaşı: Peygamberler gelip gidiyor, 'amin' diyoruz duvarlar sarsılıyor

İftarda can pazarı!

İftarda can pazarı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.