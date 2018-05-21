Manavgat Irmağı'nda kaybolan çocuğu arama çalışmaları

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 3 gün önce ailesiyle gittikleri piknikte Manavgat Irmağı'na düşerek kaybolan 5 yaşındaki Samet Durmuş Vurkun'u arama çalışmaları sürüyor.

Sabah saatlerinde başlayan arama çalışmasına Jandarma Arama Kurtarma Timi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma (DEGAK 08) Timi'nden 8 dalgıç katıldı. Aramalarda Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 3 sualtı görme arama robotu da kullanıldı.

Antalya İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Muharrem Kurtoğlu'nun gözetimindeki çalışmalarda, JAK dalgıçları, hedeflenen faaliyet alanının neredeyse tamamını taradıklarını, herhangi bir şüphe kalmaması için, çocuğun kaybolduğu noktaya sabah yeniden dalarak arama yaptıklarını belirtti.

Irmakta çok güçlü bir dip akıntı olduğu bilgisini veren dalgıçlar, Sahil Güvenlik unsurlarının da ırmakta sualtı arama robotuyla arama yaptıklarını ve yukarıdan aşağıya tarayarak geldiklerini söyledi.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Kürşat Kutalmış Şenol’un önerisi üzerine Albay Muharrem Kurtoğlu, can yeleği giyip botla giderek olay yerinde incelemede bulundu.

Samet Durmuş Vurkun’un babası İbrahim Vurkun’a geçmiş olsun dileğini ileten Albay Kurtoğlu, “Arkadaşlarımız canla başla oğlunu bulmak için çalışıyor. İnşallah çok kısa sürede sonuç alırız, sizin de acınız bir nebze olsun hafifler.” dedi.

İlçe Jandarma Komutanı Şenol, çocuğu arama çalışmalarının, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları tarafından denizde de sürdürüldüğünü belirtti.

