Manavgat Irmağı'nda kaybolan çocuk denizde aranıyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 19 Mayıs'ta ailesiyle gittikleri piknikte Manavgat Irmağı'na düşerek kaybolan 5 yaşındaki Samet Durmuş Vurkun'u arama çalışmaları sürüyor.

Jandarma Arama Kurtarma, Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma (DEGAK 08) Timi ve AFAD ekiplerinden 4 bot ve 14 dalgıçla arama çalışması yürütülüyor.

Manavgat Irmağı'ndaki arama çalışmasında DEGAK 08 timi tarafından sualtı görüş arama robotu da kullanıldı. Küçük Samet'in suya düştüğü yerden Manavgat merkez girişine kadar yapılan aramalardan bir sonuç alınamadı.

Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit yaptığı açıklamada, toplam 141 kilometrekarelik alanın dalgıçlar tarafından ve sualtı görüş arama robotlarıyla tarandığını söyledi.

Manavgat Irmağı debisinin çok yüksek olduğunu aktaran Yiğit, şunları kaydetti:

"Irmak üzerinde iki baraj mevcut. Arama çalışmaları için her gün 12 saat su kesintisi yapıldı. Barajlardaki su seviyesi yükseldi. Suyu salmamız gerekiyor. Su salındığı zaman, su altında arama yapılması mümkün değil. Bu nedenle su altı aramalarını sonlandırdık. Aramalar denize kaydırıldı. Bundan sonra Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince havadan ve su yüzeyinden arama yapılacak. Irmak kenarında da yüzeyden aramalarımız devam edecek."

Bucakşeyhler Mahallesi yakınlarında Manavgat Irmağı kıyısına 19 Mayıs'ta ailesiyle pikniğe giden İbrahim-Zeynep Vurkun çiftinin en büyük çocukları Samet Durmuş Vurkun, ayağının kayması sonucu düştüğü ırmakta akıntıda kaybolmuştu.

