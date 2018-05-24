HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Manavgat Irmağı'nda kaybolan çocuk denizde aranıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 18:00 | Son Güncelleme

Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit: - "Su altı aramalarını sonlandırdık. Aramalar denize kaydırıldı. Bundan sonra Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince havadan ve su yüzeyinden arama yapılacak"

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 19 Mayıs'ta ailesiyle gittikleri piknikte Manavgat Irmağı'na düşerek kaybolan 5 yaşındaki Samet Durmuş Vurkun'u arama çalışmaları sürüyor.

Jandarma Arama Kurtarma, Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma (DEGAK 08) Timi ve AFAD ekiplerinden 4 bot ve 14 dalgıçla arama çalışması yürütülüyor.

Manavgat Irmağı'ndaki arama çalışmasında DEGAK 08 timi tarafından sualtı görüş arama robotu da kullanıldı. Küçük Samet'in suya düştüğü yerden Manavgat merkez girişine kadar yapılan aramalardan bir sonuç alınamadı.

Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit yaptığı açıklamada, toplam 141 kilometrekarelik alanın dalgıçlar tarafından ve sualtı görüş arama robotlarıyla tarandığını söyledi.

Manavgat Irmağı debisinin çok yüksek olduğunu aktaran Yiğit, şunları kaydetti:

"Irmak üzerinde iki baraj mevcut. Arama çalışmaları için her gün 12 saat su kesintisi yapıldı. Barajlardaki su seviyesi yükseldi. Suyu salmamız gerekiyor. Su salındığı zaman, su altında arama yapılması mümkün değil. Bu nedenle su altı aramalarını sonlandırdık. Aramalar denize kaydırıldı. Bundan sonra Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince havadan ve su yüzeyinden arama yapılacak. Irmak kenarında da yüzeyden aramalarımız devam edecek."

Bucakşeyhler Mahallesi yakınlarında Manavgat Irmağı kıyısına 19 Mayıs'ta ailesiyle pikniğe giden İbrahim-Zeynep Vurkun çiftinin en büyük çocukları Samet Durmuş Vurkun, ayağının kayması sonucu düştüğü ırmakta akıntıda kaybolmuştu.

PARTNER20 yıllık araçları böyle değişti! Gözlerine inanamadılar20 yıllık araçları böyle değişti! Gözlerine inanamadılar
Ümit Özdağ'dan Ahmet Maranki'ye sert tepki: Ormanda gömdüğü tek şey yaladığı kemik olabilirÜmit Özdağ'dan Ahmet Maranki'ye sert tepki: Ormanda gömdüğü tek şey yaladığı kemik olabilir
Şehit Astsubay Hilmi Öz'ün adı hastaneye verildiŞehit Astsubay Hilmi Öz'ün adı hastaneye verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya ırmakta kayboldu Manavgat Samet Durmuş Vurkun

En Çok Okunan Haberler

'Necmettin Nursaçan'la İftar Saati' programında 'Ağda yaptırmak caiz değil' fetvası

'Necmettin Nursaçan'la İftar Saati' programında 'Ağda yaptırmak caiz değil' fetvası

Ankara'da barut fabrikasında patlama! Ölü ve yaralılar var

Ankara'da barut fabrikasında patlama! Ölü ve yaralılar var

Dolardaki düşüşü yerli alım için yabancı ise satım için kullandı

Dolardaki düşüşü yerli alım için yabancı ise satım için kullandı

'Küresel piyasalarda doların daha fazla güçlenebileceğini düşünmüyoruz'

'Küresel piyasalarda doların daha fazla güçlenebileceğini düşünmüyoruz'

ABD 48 saat verdi! Diplomatlar sınır dışı ediliyor

ABD 48 saat verdi! Diplomatlar sınır dışı ediliyor

CHP'li Hasan Ramiz Parlar milletvekili adaylığından çekildi

CHP'li Hasan Ramiz Parlar milletvekili adaylığından çekildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Parti'li Aydın Ünal, Cem Küçük'ü bombalayıp, torpil itirafıyla veda etti

AK Parti'li Aydın Ünal, Cem Küçük'ü bombalayıp, torpil itirafıyla veda etti

Erdoğan canlı konuşurken Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesaj

Erdoğan canlı konuşurken Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesaj

Ümit Özdağ'dan Ahmet Maranki'ye sert tepki: Ormanda gömdüğü tek şey yaladığı kemik olabilir

Ümit Özdağ'dan Ahmet Maranki'ye sert tepki: Ormanda gömdüğü tek şey yaladığı kemik olabilir

Ramazan bayramı ne zaman, kaç gün tatil olacak?

Ramazan bayramı ne zaman, kaç gün tatil olacak?

Ahmet Maranki hakkında soruşturma başlatıldı!

Ahmet Maranki hakkında soruşturma başlatıldı!

İşte Millet Bahçesi'nin ilk görüntüsü! Atatürk Havalimanı böyle olacak

İşte Millet Bahçesi'nin ilk görüntüsü! Atatürk Havalimanı böyle olacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.