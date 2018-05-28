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Manavgat Şehitler Ormanı bakımsızlık kurbanı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 18:22 | Son Güncelleme

BÜYÜKŞEHİR ÇALIŞMA BAŞLATTI Antalya'nın Manavgat ilçesinde viraneye dönmüş haliyle gündeme gelen Manavgat Şehitler Ormanı'nda temizlik çalışması başlatıldı.

Manavgat Şehitler Ormanı bakımsızlık kurbanı (2)

BÜYÜKŞEHİR ÇALIŞMA BAŞLATTI
Antalya'nın Manavgat ilçesinde viraneye dönmüş haliyle gündeme gelen Manavgat Şehitler Ormanı'nda temizlik çalışması başlatıldı. Büyükşehir Belediyesi Manavgat Hizmet Birimi'ne bağlı Temizlik İşleri ekipleri alanda temizlik yaparken, kapının girişindeki ağaçlar budandı, yerdeki otlar temizlendi ve yıkılan heykeller kaldırıldı.

FOTOĞRAFLI

Manavgat Şehitler Ormanı bakımsızlık kurbanı (2)Manavgat Şehitler Ormanı bakımsızlık kurbanı (2)Manavgat Şehitler Ormanı bakımsızlık kurbanı (2)Manavgat Şehitler Ormanı bakımsızlık kurbanı (2)

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