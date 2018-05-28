HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Manavgat Şehitler Ormanı viraneye döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 12:06 | Son Güncelleme

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2013'te açılan ve içerisinde Atatürk büstü, Seyit Onbaşı ve Şerife Bacı heykelleri, Türk bayrakları ve şehitler adına dikilmiş ağaçların bulunduğu Manavgat Şehitler Ormanı bakımsızlıktan viraneye döndü.

Mithat ABAKAN MANAVGAT (Antalya), (DHA)Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2013'te açılan ve içerisinde Atatürk büstü, Seyit Onbaşı ve Şerife Bacı heykelleri, Türk bayrakları ve şehitler adına dikilmiş ağaçların bulunduğu Manavgat Şehitler Ormanı bakımsızlıktan viraneye döndü. Evrenseki Mahallesi'nde dönemin Evrenseki Belediye Başkanı Recep Barut'un girişimiyle oluşturulan Manavgat Şehitler Ormanı, 30 Ağustos 2013 tarihinde hizmete açıldı. Etrafı tel örgülerle çevrilerek kapatılan yaklaşık 3 dönümlük alana kurulan Şehitler Ormanı'na Atatürk büstü konuldu. Büstün bir yanına Çanakkale Deniz Savaşları'nda top mermisini sırtında taşıyıp, düşman zırhlısını batıran Seyit Onbaşı, diğer yanına ise Kurtuluş Savaşı'nda cepheye mermi taşıyan Şerife Bacı heykeli yer aldı. Her iki yanında Türk bayraklarının olduğu kaidenin arkasındaki duvara şehitlere saygının esas olduğunun yazılı olduğu tabelalar ve kurulan Türk devletlerinin bayrakları konuldu. Şehitler Ormanı'nda dikilen her ağacın yanına yerleştirilen kütüklere ise çeşitli savaşlarda ve terörle mücadelede şehit düşen 117 Manavgatlının isimlerinin yazılı olduğu künyeler çakıldı. ŞERİFE BACI HEYKELİ KIRILDI Yasa değişikliği nedeniyle Evrenseki Belde Belediyesi 2014 yılında kapatılınca, Şehitler Ormanı da sahipsiz kaldı. Belediyenin mal varlığı, birimleri ve personeli Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Manavgat Belediyesi arasında paylaştırılırken, Şehitler Ormanı ise herhangi bir devre konu olmadı. Atıl vaziyette kalan ormandaki Şerife Bacı heykeli ve mermi taşıdığı kağnısında kırıklar oluşurken, kağnı devrildi. Şerife Bacı heykelinin elleri ve kağnıyı çeken öküz heykelinin başı koparak kayboldu. Şehitlere saygıyı anlatan plakalar bakımsızlıktan küf tutarak yere düştü, kaidenin yanlarındaki Türk bayrakları ve arkada sıralanmış Türk devletlerinin bayraklarının ise olmadığı görüldü. Kapısını ağaçların kapattığı ve girişinde ağaç yaprakları olan 117 Manavgatlı şehidin isminin yer aldığı ve adlarına fidan dikilen ormanda ağaçlar ve yollar bakımsızlıktan yabani otlarla kaplanırken, şehitlerin isimlerinin çakıldığı kütüklerde mantarlar oluştu.

PARTNERSiz onu bir de yakından görün!Siz onu bir de yakından görün!
17 yaşındaki genç, anne ve babasını öldürüp intihar etti / Ek fotoğraf17 yaşındaki genç, anne ve babasını öldürüp intihar etti / Ek fotoğraf
Bursa'da selin ağır bilançosu ortaya çıkıyorBursa'da selin ağır bilançosu ortaya çıkıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Batmanlı kızların ifadesi dehşete düşürdü: Tecavüz edin, videoya çekin

Batmanlı kızların ifadesi dehşete düşürdü: Tecavüz edin, videoya çekin

Survivor'da aşk bombası! Hilmi Cem'den hoşlanan Yunanistan Survivor yarışmacısı Rodanthi Kaparo kimdir?

Survivor'da aşk bombası! Hilmi Cem'den hoşlanan Yunanistan Survivor yarışmacısı Rodanthi Kaparo kimdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Isparta mitinginde büyük gaf! CHP'den sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Isparta mitinginde büyük gaf! CHP'den sert tepki

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket

Selçuk İnan Galatasaray'dan ayrılırsa Başakşehir'e gidecek!

Selçuk İnan Galatasaray'dan ayrılırsa Başakşehir'e gidecek!

Çipli kimlik almayanlar dikkat!

Çipli kimlik almayanlar dikkat!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Aydın'da katliam haberi! 17 yaşındaki genç anne babasını öldürüp intihar etti

Aydın'da katliam haberi! 17 yaşındaki genç anne babasını öldürüp intihar etti

Ayvalık'ta alabora olan balıkçı teknesi denizin dibinde bulundu! 4 balıkçı hala kayıp

Ayvalık'ta alabora olan balıkçı teknesi denizin dibinde bulundu! 4 balıkçı hala kayıp

Yasak aşk cinayetinde şaşkına çeviren ayrıntı!

Yasak aşk cinayetinde şaşkına çeviren ayrıntı!

Bekir Bozdağ: Muharrem İnce işletiliyor olabilir!

Bekir Bozdağ: Muharrem İnce işletiliyor olabilir!

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Öldürüldüler

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Öldürüldüler

Yeni Şafak yazarı Fatma Barbarosoğlu: Davul sesi şehrin ruhuna uygun değil

Yeni Şafak yazarı Fatma Barbarosoğlu: Davul sesi şehrin ruhuna uygun değil

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.