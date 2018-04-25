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Manavgat’a deniz manzaralı mesire alanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 18:13 | Son Güncelleme

Manavgat Belediyesi’nin Örenşehir Mahallesi’nde yapımı devam eden deniz manzaralı mesire alanı şekillenmeye başladı.Manavgat Belediyesi’nin Örenşehir Mahallesi’nde kente rahat bir nefes aldıracak olan deniz manzaralı mesire alanı yavaş yavaş şekilleniyor.

Manavgat’a deniz manzaralı mesire alanı

Manavgat Belediyesi’nin Örenşehir Mahallesi’nde yapımı devam eden deniz manzaralı mesire alanı şekillenmeye başladı.
Manavgat Belediyesi’nin Örenşehir Mahallesi’nde kente rahat bir nefes aldıracak olan deniz manzaralı mesire alanı yavaş yavaş şekilleniyor. Manavgat halkına yeni nefes alanı kazandıran ve ailelerin çocuklarıyla birlikte hoşça vakit geçirebileceği Örenşehir Mesire Alanı’nda zemin düzenlemesi tamamlandı. 8 bin 500 metrekarelik alan üzerine yapılacak olan mesire alanının 6 bin 600 metrekaresinin yeşil alan ve 2 bin metrekaresinin yürüyüş yolu olarak yapılması planlandı. Mesire alanında halka hizmet vermesi amacıyla 6 metrekarelik etrafı açık büfe, 16 pergola ve 26 piknik masasının da yer alacağı açıklandı. Çalışmalar kapsamında Manavgat Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin alanda 33 adet farklı türden de bitki ekimi yapacağı belirtildi.
Manavgat Belediyesi, deniz kenarına yapılacak mesire alanı projesine halkın kullanabileceği 3 adet duş, soyunma kabinleri lavabo ünitelerini de dahil etti. Çocuk oyun gruplarının de yer alacağı mesire alanında, birinci sınıf ahşap malzemeli, gölgelikli piknik masaları da alan içerine yerleştirilecek görsel ve işlevsel güzellik katılmış olacak.
Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, kentte vatandaşın kullanabileceği mesire alanlarının sayısının her geçen gün artırdıklarını belirterek, "Kentimizdeki yeşil alan miktarını artırmak hem de halkımızın aileleriyle birlikte keyifli zaman geçirmeleri için oluşturduğumuz alanlardan biri olan Örenşehir mesire alanımızın yapımı tüm hızıyla devam ediyor. Proje tamamlandığında hem turizme artı değer sağlayacak hem de Manavgat’ımız yeni bir mesire alanı kazanmış olacak" dedi.

Manavgat’a deniz manzaralı mesire alanı

Manavgat’a deniz manzaralı mesire alanı

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