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Manavgatlı Muhtarlar Afyon’da buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 13:45 | Son Güncelleme

Manavgat Belediyesi, 106 mahalle muhtarını Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesi’nde düzenlediği “Muhtarlar Çalıştayı”nda ağırladı.Manavgat Belediyesi, Muhtarlar Çalıştayı Sandıklı’da başladı.

Manavgatlı Muhtarlar Afyon’da buluştu

Manavgat Belediyesi, 106 mahalle muhtarını Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesi’nde düzenlediği “Muhtarlar Çalıştayı”nda ağırladı.
Manavgat Belediyesi, Muhtarlar Çalıştayı Sandıklı’da başladı. Çalıştaya, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, 106 mahalle muhtarı, eşleri, belediye başkan yardımcıları ve belediye birim müdürleri katıldı.

Projelerini anlattı
Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Atatürk Kültür Merkezi, Pazartesi Pazarı, Atatürk Stadyumu, İbrahim Sözen Gençlik Merkezi, Huzurevi, Kız öğrenci Yurdu, Çocuk Kültür Merkezi, Kreş ve Gündüz Bakımevi, Asım Okur Meydanı, kent simgeleri, Side Ek Hizmet Binası, Antik Side Kentsel Tasarım Projesi, Şelale Düzenlemesi Projesi, ırmak kıyısı düzenlemeleri, temalı parklar ve her mahalleye park projesi, Çevreyolu Kenarı Park düzenlemesi, Side Çevre Yolu Park Düzenlemesi, Örenşehir, Yemişli ve Boğaz Mesire Alanı çalışmaları, kimlikli cadde ve sokak düzenlemeleri, kadın odaklı projeler, Hasta ve Hasta Yakınları Misafirhanesi, Sosyal Market, Evde Bakım Hizmetleri, Engelsiz İletişim Merkezi, Engelsiz Park, Engelsiz Cafe, Hoş geldin Bebek Projesi, Kitap Kafe, Hayvan Barınağı projelerini anlattı.

Yeni projeler
Sözen, yıkılan Balıkhane’nin yerine kent meydanı, Çolaklı’da da kreş, Manavgat Belediyesi Kent Müzesi, Kadın Eğitim ve Danışma Merkezi, Mahalle Muhtar Evleri, Hisar-Örnek Mahallesi arasında Yaya Köprüsü hazırladıklarının müjdesini verdi. Başkan Sözen, “Side’ye yapılan hizmet tüm kente yapılmış demektir” diyerek, Side’de projeyi yaz başına kadar tamamlamayı planladıklarını anlattı.
Başkan Şükrü Sözen, göreve geldiklerinde her mahalleye bir kapalı alan yapacakları konusunda söz verdiklerini ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle bunu gerçekleştiremediklerini söyledi. Sözen, “Dönem sonuna kadar her ne kadar ekonomik sıkıntımız olsa da yine de yapabileceğimiz kadar kapalı alan yapmaya gayret edeceğiz” dedi.

“Ayrımsız hizmet götürüyoruz”
Başkan Şükrü Sözen, tüm mahallelere ayrımsız ve ayrıcalıksız hizmet götürdüklerini dile getirdi. Sözen, “Manavgat Belediyesi olarak ekonomik sıkıntı yaşıyoruz, ama buna rağmen hizmet götürüyoruz. Günlük 200 milyonluk asfalt çalışması yapılıyor. Her mahalleye bir anda yetişebilme imkanı yok. Şunu bilmenizi istiyorum. Kesinlikle hizmet sürecimizde asla muhtarlarımızla diyaloglarımız ve oy oranları ile ilgili bir değerlendirmemiz yok. Hiçbir mahallemizi ayırt etmiyoruz. Mutlaka her mahallemize gücümüz nispetinde gidecektir. Her yere aynı anda ekip sokabilme şansımız yok. Dönem sonuna kadar mahcup olmayacağız. İnanın tek amacımız görev sürecini layıkıyla taşıyabilmek. Bu toplumun bir tek Allah razı olsun kelimesi her şeyden üstündür” dedi. Başkan Şükrü Sözen, daha sonra muhtarlarla birebir görüşmeler yaparak istek ve şikayetleri not tuttu.

Manavgatlı Muhtarlar Afyon’da buluştu

Manavgatlı Muhtarlar Afyon’da buluştu

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