Manavgatlı Muhtarlar Afyon’da buluştu

Yeni projeler

Sözen, yıkılan Balıkhane’nin yerine kent meydanı, Çolaklı’da da kreş, Manavgat Belediyesi Kent Müzesi, Kadın Eğitim ve Danışma Merkezi, Mahalle Muhtar Evleri, Hisar-Örnek Mahallesi arasında Yaya Köprüsü hazırladıklarının müjdesini verdi. Başkan Sözen, “Side’ye yapılan hizmet tüm kente yapılmış demektir” diyerek, Side’de projeyi yaz başına kadar tamamlamayı planladıklarını anlattı.

Başkan Şükrü Sözen, göreve geldiklerinde her mahalleye bir kapalı alan yapacakları konusunda söz verdiklerini ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle bunu gerçekleştiremediklerini söyledi. Sözen, “Dönem sonuna kadar her ne kadar ekonomik sıkıntımız olsa da yine de yapabileceğimiz kadar kapalı alan yapmaya gayret edeceğiz” dedi.

“Ayrımsız hizmet götürüyoruz”

Başkan Şükrü Sözen, tüm mahallelere ayrımsız ve ayrıcalıksız hizmet götürdüklerini dile getirdi. Sözen, “Manavgat Belediyesi olarak ekonomik sıkıntı yaşıyoruz, ama buna rağmen hizmet götürüyoruz. Günlük 200 milyonluk asfalt çalışması yapılıyor. Her mahalleye bir anda yetişebilme imkanı yok. Şunu bilmenizi istiyorum. Kesinlikle hizmet sürecimizde asla muhtarlarımızla diyaloglarımız ve oy oranları ile ilgili bir değerlendirmemiz yok. Hiçbir mahallemizi ayırt etmiyoruz. Mutlaka her mahallemize gücümüz nispetinde gidecektir. Her yere aynı anda ekip sokabilme şansımız yok. Dönem sonuna kadar mahcup olmayacağız. İnanın tek amacımız görev sürecini layıkıyla taşıyabilmek. Bu toplumun bir tek Allah razı olsun kelimesi her şeyden üstündür” dedi. Başkan Şükrü Sözen, daha sonra muhtarlarla birebir görüşmeler yaparak istek ve şikayetleri not tuttu.