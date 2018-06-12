HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Manavgat'ta atlı jandarma timi görev başında

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 10:47 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde turizm sezonu boyunca sahil, park ve ormanlık alanlar gibi araçla girilemeyen yerlerde güvenliği sağlayacak atlı jandarma timi göreve başladı.

Manavgat'ta atlı jandarma timi görev başında

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde turizm sezonu boyunca sahil, park ve ormanlık alanlar gibi araçla girilemeyen yerlerde güvenliği sağlayacak atlı jandarma timi göreve başladı.
Turizm sezonunun başlamasıyla birlikte Manavgat'ta Side başta olmak üzere turistik bölgelerde atlı jandarma timi de güvenliği sağlamak amacıyla görev yapacak. Nevşehir Jandarma At Köpek Eğitim Komutanlığı'ndan (JAKEM) geçici görevle gönderilen atlı timler, Side'ye geldi.
Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde görevlendirilen 3 at ve 2 biniciden oluşan tim, turizm bölgelerinde güvenliğin sağlanması için görev yapacak. Ekim ayına kadar görev yapacak atlı jandarma timi, sahiller ve Titreyengöl bölgesindeki ormanlık alanlar ile tarihi yerler gibi araçla girilemeyen yerlerde yerli ve yabancı turistlerin can ve mal güvenliğinin sağlanması için turizm sezonu boyunca devriye görevinde bulunacak.
Bir kadın astsubay kıdemli üstçavuş ve astsubay kıdemli çavuştan oluşan atlı jandarma timi, ilk görev gününde Side sahil kesimi, Antik Tiyatro, Side çarşısı ve Apollon Tapınağı'nda devriye görevi yaptı. Side'de göreve başlayan atlı birlik turistlerden yoğun ilgi gördü. Yabancı dil bilen binicilerden oluşan atlı tim, Side Antik Kenti, plaj ve Apollon Tapınağı önünde devriye gezdi.

FOTOĞRAFLI

Manavgat'ta atlı jandarma timi görev başındaManavgat'ta atlı jandarma timi görev başındaManavgat'ta atlı jandarma timi görev başındaManavgat'ta atlı jandarma timi görev başında

PARTNERGözlerini mürekkeple maviye boyadıGözlerini mürekkeple maviye boyadı
Pegasus ve Nile Air ortak uçuş anlaşması imzaladıPegasus ve Nile Air ortak uçuş anlaşması imzaladı
Akşener'in mitinginde saldırıya uğrayan şehit yakını: Davacı olacağımAkşener'in mitinginde saldırıya uğrayan şehit yakını: Davacı olacağım
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Singapur'da tarihi zirve: Trump ve Kim ilk kez bir arada

Singapur'da tarihi zirve: Trump ve Kim ilk kez bir arada

İş teklifini kabul etti, kabusu yaşadı: Üzerime çıktı, beni zorla öptü

İş teklifini kabul etti, kabusu yaşadı: Üzerime çıktı, beni zorla öptü

Çukur sezon finalinde kimler öldü? Hangi oyuncular Çukur'dan ayrıldı? Selim, Medet ve İdris öldü mü?

Çukur sezon finalinde kimler öldü? Hangi oyuncular Çukur'dan ayrıldı? Selim, Medet ve İdris öldü mü?

Muğdat Çelik, Galatasaray'a imzayı atıyor

Muğdat Çelik, Galatasaray'a imzayı atıyor

24 Haziran seçimleri son anket sonucu! 'Kürt seçmen Erdoğan'ı destekliyor' dedi oy oranlarını açıkladı

24 Haziran seçimleri son anket sonucu! 'Kürt seçmen Erdoğan'ı destekliyor' dedi oy oranlarını açıkladı

Bu ilacı içmeyin! Ölüm saçıyor

Bu ilacı içmeyin! Ölüm saçıyor

İlginizi Çekebilir

Bu ilacı içmeyin! Ölüm saçıyor

Bu ilacı içmeyin! Ölüm saçıyor

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki mitingde Akşener'e tepki gösteren şehit yakını darbedildi

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki mitingde Akşener'e tepki gösteren şehit yakını darbedildi

Yeni bir darbe hazırlığı mı var? Bahçeli uyardı!

Yeni bir darbe hazırlığı mı var? Bahçeli uyardı!

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

'Laiklik elden gidiyor' amcadan sonra sosyal medyayı sallayan yeni fenomen

'Laiklik elden gidiyor' amcadan sonra sosyal medyayı sallayan yeni fenomen

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İYİ Parti'de büyük şok! FETÖ'den tutuklandı

İYİ Parti'de büyük şok! FETÖ'den tutuklandı

Adalet Bakanı Gül'den Fetullah Gülen çıkışı!

Adalet Bakanı Gül'den Fetullah Gülen çıkışı!

TSK'dan Kandil ve Sincar'a 'gece' harekatı! Orgeneral Hulusi Akar'dan 'terörle mücadele' mesajı

TSK'dan Kandil ve Sincar'a 'gece' harekatı! Orgeneral Hulusi Akar'dan 'terörle mücadele' mesajı

Kayınvalidesinin evine molotof atan damattan şok savunma!

Kayınvalidesinin evine molotof atan damattan şok savunma!

Günlük burç yorumları: 12 Haziran Salı İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları: 12 Haziran Salı İrem Su'dan burç yorumları

TSK'dan son dakika açıklaması: 18 terörist öldürüldü

TSK'dan son dakika açıklaması: 18 terörist öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.