Manavgat’ta bin 500 kanalizasyon kapağı elden geçecek

-Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Manavgat’ta yol seviyesinden düşük kaldığı için trafiği olumsuz etkileyen kanalizasyon kapaklarını yol ve kaldırımla eşit mesafeye getiriyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü’nün araç ve yaya trafiğini olumsuz etkileyen kanalizasyon kapaklarına yönelik yeni bir çalışma başlattığı bildirildi. Çalışmalar kapsamında Manavgat’ta yol ve kaldırım yenilemeleri nedeniyle yol seviyesinden düşük ya da yüksek durumdaki kanalizasyon kapakları yol seviyesiyle eşit hale getiriliyor.

Görevli ekiplerin kapaklar ve ızgaralarla ilgili rutin olarak sürdürdükleri kontrol ve onarım çalışmalarının aynı titizlikle devam ettirileceğini belirten ASAT yetkilileri, vatandaşların ASAT’ın sorumluluğundaki her türlü olumsuzluk ve önerilerini 0530 676 67 67 numaralı Whatsap ihbar hattı ile görüntülü olarak aktarabileceklerini hatırlattı.