Manavgat'ta ırmakta akıntıya kapılan gencin kaybolması

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yüzmek için girdiği ırmakta akıntıya kapılan gencin cesedine ulaşıldı.
Arkadaşlarıyla dün yüzmek için girdiği ırmakta kaybolan Ramazan Çalı'yı (19) arama çalışmalarına devam edildi.
Baraj kapaklarının kapanmasıyla ırmak kenarı ve su altında arama çalışması yapıldı.
Gencin cesedi, kaybolduğu yerden yaklaşık 500 metre aşağıda bir dala takılı bulundu. Kıyıya çıkartılan Çalı'nın cenazesi, Manavgat Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Ramazan Çalı, arkadaşlarıyla yüzmek için dün Şelale Mahallesi Şavlak mevkisinde ırmağa girmiş, akıntıya kapılan genç kaybolmuştu.
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