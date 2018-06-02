HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Manavgat'ta ırmakta akıntıya kapılan gencin kaybolması

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 13:39 | Son Güncelleme

Yüzmek için girdiği ırmakta akıntıya kapılıp kaybolan gencin cesedi bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yüzmek için girdiği ırmakta akıntıya kapılan gencin cesedine ulaşıldı.

Arkadaşlarıyla dün yüzmek için girdiği ırmakta kaybolan Ramazan Çalı'yı (19) arama çalışmalarına devam edildi.

Baraj kapaklarının kapanmasıyla ırmak kenarı ve su altında arama çalışması yapıldı.

Gencin cesedi, kaybolduğu yerden yaklaşık 500 metre aşağıda bir dala takılı bulundu. Kıyıya çıkartılan Çalı'nın cenazesi, Manavgat Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Ramazan Çalı, arkadaşlarıyla yüzmek için dün Şelale Mahallesi Şavlak mevkisinde ırmağa girmiş, akıntıya kapılan genç kaybolmuştu.

PARTNERYeşilçam'ın en güzel yüzlü yıldızıydıYeşilçam'ın en güzel yüzlü yıldızıydı
Genelkurmay Başkanı Akar ve eşinden gazi ve yakınlarına iftarGenelkurmay Başkanı Akar ve eşinden gazi ve yakınlarına iftar
İzmir'de LGS heyecanıİzmir'de LGS heyecanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya ırmak Manavgat Ramazan Çalı

En Çok Okunan Haberler

Abdüllatif Şener Konya'da halkı böyle tehdit etti

Abdüllatif Şener Konya'da halkı böyle tehdit etti

Muharrem İnce'den 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel için flaş sözler

Muharrem İnce'den 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel için flaş sözler

Galatasaray'da Garry Rodrigues krizi

Galatasaray'da Garry Rodrigues krizi

Tuğba Ekinci doktoru tehdit etti, sağlık ocağı karıştı

Tuğba Ekinci doktoru tehdit etti, sağlık ocağı karıştı

Melih Gökçek canlı yayında 24 Haziran seçim anketi sonucunu açıkladı!

Melih Gökçek canlı yayında 24 Haziran seçim anketi sonucunu açıkladı!

Muharrem İnce'den Youtube rekoru!

Muharrem İnce'den Youtube rekoru!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meclis önünde tecavüz rezaleti! Polis otosunda dehşet...

Meclis önünde tecavüz rezaleti! Polis otosunda dehşet...

Bayram öncesi bilet skandalı! Bu mesajları sakın açmayın

Bayram öncesi bilet skandalı! Bu mesajları sakın açmayın

Nemrut Dağı'nda kaybolan Polonyalı turistin cesedi bulundu!

Nemrut Dağı'nda kaybolan Polonyalı turistin cesedi bulundu!

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Seçim öncesi son dakika bedelli askerlik açıklamaları

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Seçim öncesi son dakika bedelli askerlik açıklamaları

Erdoğan acılı anneyi görünce konvoyunu durdurdu

Erdoğan acılı anneyi görünce konvoyunu durdurdu

Giresun'da öldürülen teröristteki sarı eldivenin sırrı çözüldü

Giresun'da öldürülen teröristteki sarı eldivenin sırrı çözüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.