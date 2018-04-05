Manavgat’ta kadınlara özel davet

Manavgat Belediyesi, Torosların Kadınları Manavgat’ı Geziyor projesi kapsamında kırsal mahallelerde yaşayan kadınları geziye davet ediyor.

Manavgat Belediyesi’nin Torosların Kadınları Manavgat’ı Geziyor projesiyle ilgili hazırlıklar devam ediyor. Belediye Başkanı Şükrü Sözen, kırsal mahallelerde oturan kadınların projeden haberdar olması amacıyla özel duyuru ekibi kurdu. Büyük sosyal çalışmada görev alan belediye ekipleri, kırsal mahalleleri karış karış gezerek, projeyi kadınlara anlattı. Projede kırsal mahallelerde oturan kadınların Manavgat’ın tarihi, turistik ve doğal güzelliklerle buluşturulması hedefleniyor. Organizasyonda kadınlar mahallelerinden alınarak Manavgat Şelalesi, Manavgat Irmağı’nda tekne gezintisi yaparak, Side Antik Kenti, Jale İnan Parkı ve Atatürk Kültür Merkezi’ni ziyaret edecek. Boğaz Otel’de yemek ikramında bulunulacak olan kadınlara, gezilerin belirli kısımlarında Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen de eşlik ederek ağırlayacak.

Başvurular 20 Nisan’a kadar

Gezilere katılmak isteyen kadınlar için başvuruların 20 Nisan tarihine kadar devam edeceği açıklandı. Katılmak isteyenler Manavgat Belediyesi Halk Masası’na şahsen ya da telefonla müracaatta bulunabilecek.

Belediye Başkanı Şükrü Sözen, kadınlara yönelik önemli bir projeyi daha hayata geçirmekten dolayı mutluluk duyduğunu belirterek, "Manavgat’ta yaşayan annelerimizi, kız kardeşlerimizi gezilerimize katılmaya davet ediyorum" dedi.