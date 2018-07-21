Manavgat'ta tatilciler sahilleri doldurdu

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde sıcak havadan bunalan tatilciler sahilleri doldurdu. Türkiye'nin turizm yatak kapasitesi en fazla olan bölgesi Manavgat'ta tatillerini geçiren yerli ve yabancı turistler denize akın etti. Denize sıfır 5 yıldızlı otellerin plajlarında yüzen ve güneşlenen turistler tatilin keyfini çıkardı. Aileler çocuklarıyla birlikte kumdan çeşitli yapılar yaparken, bazı tatilciler de çeşitli su sporları aktiviteleri yaparak eğlendi.
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