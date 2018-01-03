Manchester City 3 puanı 3 golle aldı

İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında lider Manchester City, sahasında Watford'u 3-1 yendi.
Premier Lig'deki 18 maçlık galibiyet serisi geçen hafta Crystal Palace deplasmanında aldığı beraberlikle sona eren Manchester City, Etihad Stadı'nda Watford'u ağırladı.
Ev sahibi takım, 1. dakikada Raheem Sterling, 13. dakikada Christian Kabasele'nin kendi kalesine ve 63. dakikada Sergio Agüero'nun attığı gollerle durumu 3-0'a getirdi. Andre Gray'in 82. dakikada bulduğu gol, Watford'a yetmedi ve Manchester City mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.
Bu sonuçla puanını 62 yapan Manchester City, en yakın rakibi Manchester United ile arasındaki farkı 15'e çıkardı. Watford ise 25 puanla 10. sırada kaldı.
Günün diğer maçlarında Crystal Palace, Southampton karşısında, West Ham United da West Bromwich Albion önünde 2-1 kazandı. Tottenham ise Swansea City'yi 2-0'lık skorla geçti.
(AA)
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