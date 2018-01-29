Manchester Cityli Sane'nin sakatlığı ciddi

İngiltere Premier Lig lideri Manchester City, ayak bileğinden sakatlanan Alman kanat oyuncusu Leroy Sane'nin, bir süre sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Manchester City'nin Cardiff City'yi 2-0 yendiği İngiltere Federasyon Kupası 4. tur maçında sakatlanan Sane'nin, sol ayak bileğindeki bağlarda hasar tespit edildi.

Joe Bennett'in sert müdahalesiyle sakatlanan 22 yaşındaki futbolcunun, takımını bir süre yalnız bırakacağı belirtildi.

Dönüş tarihine ilişkin bilgi paylaşılmayan Sane, Manchester City'nin bu sezonki başarısında önemli rol oynamış ve 33 maçta 11 gol ve 14 asist üretmişti.

(AA)