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Manchester City'nin bileği bükülmüyor

GÜNCEL HABERLERİ | 28.12.2017 00:48 | Son Güncelleme 1 saat önce

- Manchester City, Newcastle United'ı deplasmanda 1-0 yenerek İngiltere ligindeki galibiyet serisini 18 maça çıkardı

Newcastle United'ı 1-0 yenen Manchester City, üst üste 18. karşılaşmasını kazandı.

Premier Lig'in namağlup lideri Manchester City, 20. haftada Newcastle United'a konuk oldu. Takım kaptanı Kompany'nin sakatlanarak 11. dakikada oyundan çıktığı Manchester City, Sterling'in 31. dakikadaki golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Pep Guardiola'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Manchester City, 17. haftada kırdığı Premier Lig'deki en uzun galibiyet serisi rekorunu 18 maça çıkardı.

20 karşılaşmada 58 puan toplayan Manchester City, en yakın takipçisi Manchester United ile arasındaki farkı da 15 puana yükseltti.

(AA)

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