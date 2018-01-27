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Manchester United farklı kazandı

GÜNCEL HABERLERİ | 27.01.2018 01:15 | Son Güncelleme 5 saat önce

- Federasyon Kupası'nda Yeovil'i 4-0 mağlup eden Manchester United beşinci tura yükseldi

İSTANBUL (AA) - İngiltere Federasyon Kupası dördüncü tur maçında Manchester United, deplasmanda Yeovil'i 4-0 yendi.

Manchester United, Huish Park Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını 41. dakikada Marcus Rashford'un attığı golle 1-0 önde tamamladı.

Karşılaşmanın 61. dakikasında Ander Herrera ile iki farklı üstünlüğü yakalayan konuk ekip, 89. dakikada Jesse Lingard ve 90. dakikada Romelu Lukaku'nun golleriyle sahadan 4-0 galip ayrıldı. Manchester ekibi bu sonuçla beşinci tura yükseldi.

Bu arada, Manchester United'ın ara transfer döneminde Arsenal'dan kadrosuna kattığı Şilili yıldız Alexis Sanchez, ilk onbirde başladığı mücadelenin 72. dakikasında yerini Lingard'a bıraktı.

(AA)

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