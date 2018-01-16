HABER

Manchester United fırsatı kaçırmadı

GÜNCEL HABERLERİ | 16.01.2018 01:00 | Son Güncelleme 3 saat önce

- İngiltere Premier Lig'de Manchester United, sahasında Stoke City'yi 3-0 yenerek lider Manchester City'nin puan kaybettiği haftayı galibiyetle kapattı

İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig'de Stoke City'yi 3-0 mağlup eden Manchester United, lider Manchester City'nin puan kaybı yaşadığı haftayı galibiyetle bitirdi.

Premier Lig'in 23. haftası, Old Trafford Stadı'nda oynanan Manchester United-Stoke City mücadelesiyle tamamlandı.

Ev sahibi Manchester United, 9. dakikada Antonio Valencia, 38. dakikada Anthony Martial ve 72. dakikada Romelu Lukaku'nun attığı gollerle karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 50 yapan Manchester United, lider Manchester City ile arasındaki farkı 12 puana indirdi. Ligde kalma mücadelesi veren ve galibiyet hasreti 4 maça çıkan Stoke City ise 20 puanla 18. sırada kaldı.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Usta oyuncu Turan Özdemir hayatını kaybetti

Usta oyuncu Turan Özdemir hayatını kaybetti

Survivor Turabi 'Üzülerek söylüyorum bu sene gelmiyorum' deyip bombayı patlattı

Survivor Turabi 'Üzülerek söylüyorum bu sene gelmiyorum' deyip bombayı patlattı

Türkiye'den ABD'ye YPG resti!

Türkiye'den ABD'ye YPG resti!

Başakşehir'de Burak Yılmaz bombası!

Başakşehir'de Burak Yılmaz bombası!

Seda Sayan'dan Seren Serengil itirafı!

Seda Sayan'dan Seren Serengil itirafı!

Günlerdir kayıp olan iş adamı Ali Özdemir'in cesedine ulaşıldı! Cinayetin arkasından yasak aşk çıktı

Günlerdir kayıp olan iş adamı Ali Özdemir'in cesedine ulaşıldı! Cinayetin arkasından yasak aşk çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dilek Özçelik'in babasından sitem: Şimdiye kadar neredeydiler

Dilek Özçelik'in babasından sitem: Şimdiye kadar neredeydiler

Polis ve askerlerin kaldığı çadır kentte korkutan yangın!

Polis ve askerlerin kaldığı çadır kentte korkutan yangın!

Rus uzmanlar: Erdoğan'ın sabrı taşıyor

Rus uzmanlar: Erdoğan'ın sabrı taşıyor

Tüm Türkiye'yi yasa boğan olayda yeni gelişme!

Tüm Türkiye'yi yasa boğan olayda yeni gelişme!

Türkiye'den ABD'ye YPG resti!

Türkiye'den ABD'ye YPG resti!

Mafya babasının oğlu gözaltına alındı!

Mafya babasının oğlu gözaltına alındı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.