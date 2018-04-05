Mandela’nın Bavulu Sergisi 23 Nisan’a kadar uzatıldı

Dünyanın dört bir yanını gezen "Mandela’nın Bavulu ve Dünyadan Renkler" resim sergisi vatandaşların yoğun ilgisi üzerine 23 Nisan tarihine kadar açık kalacak.

Odunpazarı Belediyesi Çağdaş Sanatlar Galerisinde sergilenen “Mandela’nın Bavulu ve Dünyadan Renkler” resim sergisi açıldığı günden itibaren sanatseverler tarafından yoğun ilgi gördü. Gösterilen yoğun ilgi sebebiyle sergi, 23 Nisan tarihine kadar açık kalacağı bildirildi.

Küratörlüğünü İbrahim Karaoğlu’nun yaptığı özel sergi 25 eserden oluşuyor. Dünyaca ünlü koleksiyoner Ernst August Quensen’in koleksiyonundan derlenen parçalarla oluşan ve ilk kez Almanya’da Hannover 2000 Expo’da sergilenen sergide, üç kıtadan 13 uluslararası sanatçıya ait litografilerden oluşuyor.