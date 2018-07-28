Mandela'nın torunundan Türkiye'ye övgü

Mandela, "Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın başkanlığını gerçekten hakkını vererek yapıyor. İslam aleminin en önemli problemleri yoksulluk, eğitim ve diyalog ile ilgili konular. Tüm müslüman liderlerden, Müslümanların azınlık olarak karşı karşıya kaldıkları zorlukların üstesinden gelmeleri için daha fazla çaba göstermelerini umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Güney Afrikalı Müslüman kanaat önderleri ile bir araya geldiğini belirten Mandela, "Toplantı samimi bir ortamda geçti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Afrika'nın Müslüman toplumuna hitap etti." dedi.

Güney Afrika Parlamentosu'nda dedesinin partisi olan Afrika Ulusal Kongresi’nde (ANC) milletvekilliği de yapan Mandla Mandela, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi sonrası AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Erdoğan'ın dünyadaki mazlum insanlara desteğini memnuniyetle karşıladıklarını vurgulayan Mandela, Türkiye'nin özellikle Filistin, Suriye, Keşmir ve Myanmar'a her konuda verdiği desteği buna örnek gösterdi.

Mandela açıklamasında, "Bilindiği üzere Filistin mücadelesi büyükbabam Nelson Mandela’nın en yakından ilgilendiği konulardan biriydi. O, Filistin sorununu zamanımızın en büyük sorunu olarak görmüştür. İsrail tarafından katledilen masum insanları her gün görüyoruz. Tüm dünya sessizliğini kururken Erdoğan bu konuda bütün limitlerini zorlayarak bu konu ile ilgileniyor." dedi.

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- "Bugün ilişkilerimizi sağlam temeller üzerine oturtmalıyız"

Türkiye'nin Güney Afrika ve Afrika kıtası ile Osmanlı dönemine dayanan köklü bağları olduğunu vurgulayan Mandela, "Bugün ilişkilerimizi ortak tarihi, dini ve kültürel geçmişimiz üzerine sağlam temellere oturtmalıyız. İki ülke olarak ilişkilerimizi daha fazla diyalog kurarak ve birbirimizin tecrübelerinden yararlanarak güçlendirmeliyiz." şeklinde konuştu.

Güney Afrika'da çok sayıda güçlü ve başarılı Türk şirketinin olduğunu hatırlatan Mandela, Türkiye'nin sanayileşmiş bir ülke olarak görülmekte olduğunu ve tecrübesi ile Güney Afrika'ya zengin bir deneyim ve uzmanlık sunabileceği mesajını verdi.