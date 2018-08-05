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‘Mandıra Filozofu’: Öğrenmek için okul şart değil

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 12:49 | Son Güncelleme

‘KARŞIYIM’ felsefesini milyonların diline dolayan yönetmen, senarist ve oyuncu ‘Mandıra filozofu’ Müfit Can Saçıntı, “Öğrenmek için okul şart değil.

‘Mandıra Filozofu’: Öğrenmek için okul şart değil

BURSA, (DHA)- ‘KARŞIYIM’ felsefesini milyonların diline dolayan yönetmen, senarist ve oyuncu ‘Mandıra filozofu’ Müfit Can Saçıntı, “Öğrenmek için okul şart değil. Hipokrat hangi tıp fakültesine gitti?” dedi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Bilim ve Teknoloji Merkezi (Bursa BTM) tarafından düzenlenen etkinlikte, astronomi tutkunları ile Uludağ’ı keşfe çıkan Müfit Can Saçıntı, Türkiye’deki eğitim sisteminin alternatifsiz bırakılmasına karşı olduğunu söyledi. Formal eğitimin çocukların yeteneklerini keşfetmesini kısıtladığını ifade eden Saçıntı, “Bilimin öğretildiğini varsaydığımız okullara karşıyım. Tek öğrenme modeli okullar mı olmalı? Okul merkezli eğitim, çocukların zihinlerini dumura uğratıyor ve bizler birçok alanda onların başarılı olmasını bekliyoruz. Günümüz dünyasında ise herkes ihtiyacı olanı internet vasıtası ile öğreniyor” dedi.
Müspet bilimlerin kurucularının eğitimlerine dikkat çeken sanatçı, en iyi öğrenme yolunun deneyerek ve yaşayarak kazanılabileceğini söyledi. Üniversite sisteminin de başarıdan uzak olduğunu ifade eden Saçıntı, öğrenmek için okulun şart olmadığını vurguladı. Steve Jobs, Bill Gates gibi isimlerin öğrencilik yıllarında üniversiteyi terk ettiklerini, ancak işlerini sevdikleri için bu denli başarılı olduklarını ifade etti. Bu örnekleri çoğaltmanın mümkün olduğunu ifade eden Saçıntı, “Hipokrat, İbn-i Sina hangi tıp fakültesine gitti? Diplomasız olmuyor mu? Peki, pasaportsuz seyahat mümkün mü? Evet, bence mümkün. Birinci Dünya Savaşı’na dek pasaport yoktu, öncesinde vize de yoktu” diye konuştu. Eğitim sistemine ilişkin bazı şeylerin değişeceğine inandığını ifade eden Saçıntı, uygulamalı öğrenime ilişkin en güzel örneklerin bilim merkezleri olduğunu belirtti.
'BURSA BTM ROL MODEL ALINMALI'
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin vizyon projesi Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’nden övgüyle söz eden Müfit Can Saçıntı, Bursa BTM’nin eğitimde öğrenme duygusunu güçlendirmek açısından rol model alınması gerektiğini ifade etti. Saçıntı, “Bu tür merkezler, çocuğun ilgi alanını kendisinin belirlemesine imkan tanıyor. Çocuk, dokunarak tanıyarak, deney yaparak öğreniyor. Bursa BTM, nitelikli eğitim adına neden bir okul olarak düşünülmesin?” diye sordu. Uludağ’ın doğal güzellikleri arasında yağan yağmura rağmen sevenleri ile bir saati aşkın süre sohbet eden ünlü yönetmen, sohbetin sonunda hayranlarıyla öz çekim yaptı.

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‘Mandıra Filozofu’: Öğrenmek için okul şart değil‘Mandıra Filozofu’: Öğrenmek için okul şart değil

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