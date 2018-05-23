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Manevra yapan çöp kamyonunun altında kalan kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 14:16 | Son Güncelleme

Manevra yapan çöp kamyonunun altında kalan kişi öldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, geri manevra yapan çöp kamyonunun altında kalan kişi, hayatını kaybetti.

Günday A. kullandığı 07 MVS 23 plakalı çöp kamyonuyla Göltürkbükü Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda, geri manevra yaptığı sırada Muzaffer Aksoy'a (78) çarptı.

Kamyonun altında kalan Aksoy, ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aksoy, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü Günday A, gözaltına alındı.

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bodrum çöp kamyonu Jandarma kamyon Kaza Muğla Muzaffer Aksoy

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