Manevra yaparken köpeğe çarptı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde minibüs sürücüsünün manevra yaptığı sırada köpeğe çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Bozhane mevkisinde, akaryakıt istasyonundan çıkan bir minibüsün sürücüsü, manevra yaparken, yolun ortasında yatan "Şivas" adlı köpeğin bacağının üzerinden geçti.

Köpek acı içerisinde minibüsten uzaklaşırken sürücü ise yoluna devam etti.

Köpeğin ait olduğu iş yerinin çalışanlarından Cevdet Uzun, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sibirya kurdu cinsi köpeğin olay sonrası ürkek davrandığını ve yürümekte zorlandığını belirterek, "Güvenlik kameralarına yansıyan minibüs manevra yapıyor ve hayvan yatıyor. Durması gerektiği yerde durmuyor. Lastiğin köpeğin ayağından geçtiğini görüyor ama geri dönüp bile bakmıyor. Duyarsız kalıyor." dedi.

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, manevra yapan minibüsün yerde yatan köpeğin bir ayağının üzerinden geçmesi ve köpeğin kaçması yer alıyor.

