Mango topladığı için öldürüldü

Hindistan'da 10 yaşındaki çocuğun, bir meyve bahçesinden mango topladığı gerekçesiyle vurularak öldürüldüğü belirtildi.
"Hindustan Times"ın haberinde, Bihar eyaletine bağlı Khagaria bölgesinde 10 yaşındaki Satyam Kumar'ın, bir bahçeden mango toplaması nedeniyle bahçenin güvenlik görevlisi tarafından silahla vurulduğu öne sürüldü.
Kumar'ın babası Makuni Yadav, bahçenin güvenlik görevlisinin açtığı ateşle başından vurulan oğlunun hastaneye kaldırılırken hayatını kaybettiğini belirtti. Yadav, "Oğlumun tek suçu birkaç mango toplamaktı." ifadesini kullandı.
Çocuğun ölümünün duyulmasının ardından, yüzlerce kişi failin adalete teslim edilmesi talebiyle gösteri düzenledi.
Asayişi sağlaması için bölgeye polis sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve failin yakalanması için baskınlar yapıldığı belirtildi.
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