Manisa, 2019 yılına iki yeni hastaneyle girecek 1

Nermin UÇTU-İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA) - MANİSA'da kamu- özel ortaklığıyla yapılan ve 362 milyon liraya mal olacağı belirtilen şehir hastanesinin yüzde 95'i tamamlandı. Türkiye'nin 6'ncı şehir hastanesi olacak, 558 yataklı hastanenin bu yıl sonunda açılması planlanırken, Sağlık Bakanlığı'nca 170 milyon liraya yaptırılan 460 yataklı yeni Merkez Efendi Devlet Hastanesi'nin de inşaatı tamamlandı.

Manisa'da yapımına 2 yıl önce başlanan 558 yataklı Manisa Şehir Hastanesi, bitme aşamasına geldi. Kamu- özel ortaklığıyla yapılan hastane, Türkiye'nin 6'ncı şehir hastanesi olacak. Diğer sağlık yatırımı olan, Mimar Sinan Bulvarı üzerinde, Sağlık Bakanlığı'nca yaptırılan 460 yataklı Merkez Efendi Devlet Hastanesi'nin inşaatı da tamamlandı.

Manisa İl Sağlık Müdür Necip Yemenici, şehir hastanelerinin bir model olduğunu ve kamu- özel ortaklığıyla yapıldığını söyledi. Bu yıl içinde Türkiye'nin 6'ncı şehir hastanesi olan Manisa Şehir Hastanesi'nin hizmete gireceğini dile getiren Yemenici, "Çok hummalı bir çalışma var. Hızlı bir şekilde çalışmalar ilerliyor. Yüklenici firma tarafından iç tefrişat ve tıbbi malzemeler de yerleştiriliyor. 2016 Kasım ayında başlayan inşaat 2018 yılının Kasım ayında bitecek; ancak firma ile yaptığımız görüşmelerde daha erken teslim edileceğini öğrendik" dedi.