Manisa 3. boyuta taşınıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan 3D Drone uygulaması kapsamında drone ile çekilen görüntüler Coğrafi Bilgi Sistemine işlenerek vatandaşlara 3D formatında ada, parsel ve adres sorgulama imkanı sunulacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, dünyaca ünlü arama motorunun Avrupa’da birçok şehirde uyguladığı 3 boyutlu görüntü sunma imkanını, kendi bünyesindeki personeliyle yaptığı çalışma ile Manisalılara sunuyor. Çalışma hakkında bilgi veren Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Metin Memiş, “Uygulamanın ana esasını drone ile çekilen görüntülerin 3 boyutla hale getirilmesi oluşturmaktadır. Hedefimiz, Manisa il sınırları içerisinde ilçe, belde ve mahalle merkezlerinin 3 boyutlu görüntülerini elde edip vatandaşlarımıza kent rehberi vasıtasıyla sunmaktır. Ülkemizde bu denli büyük bir uygulamanın ilklerden birini yapacağımız için mutluyuz. Google, dünya genelinde birçok şehirde buna benzer bir uygulama geliştirdi ve yayınladı. Bizim yaptığımız projenin de aynı kalitede olduğunu düşünüyor ve bunun haklı gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.