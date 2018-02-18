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Manisa Berberler Odasında Bartu güven tazeledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2018 20:22 | Son Güncelleme

Manisa Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası’nın 16.

Manisa Berberler Odasında Bartu güven tazeledi

Manisa Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası’nın 16. Olağan Genel Kurulunda mevcut başkan Ali Bartu yeniden başkanlığa seçildi.
Manisa Kültür Merkezi Lale Salonu’nda gerçekleştirilen genel kurula, Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Hasan Geriter ile Manisa ve ilçelerinden gelen oda başkan ve temsilcileri katıldı. Kongrede mevcut başkan Ali Bartu ile Adem Şahin yarıştı. Divan Başkanlığını MESOB Başkanı Hasan Geriter’in yaptığı genel kurulda, 567 delegeden 292’si oy kullandı. 2 oy geçersiz sayılırken, mevcut Başkan Ali Bartu 194 oyla yeniden başkan seçildi. Adem Şahin ise 96 oy aldı. Delegelerin oylarıyla 3 dönemdir başkanlık görevini yürüten Ali Bartu, güven tazeleyerek 4. dönem başkanlığa seçildi. Ali Bartu başkanlığındaki yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: "Ayhan Öci, Ertan Ballıoğlu, Abdulhakim Bulduş, Tülay Kor, Arzu Köklü ve Doğan İnce’den oluştu. Denetim Kurulu üyeliklerine ise Nazik Yenen, Ahmet Türkan ve Eda Hayal Ertaş"

Manisa Berberler Odasında Bartu güven tazeledi

Manisa Berberler Odasında Bartu güven tazeledi

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